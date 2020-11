A klinikai vizsgálatok harmadik fázisába jutott Nagy-Britanniában a Janssen - a Johnson& Johnson gyógyszeripari vállalatcsoportjának - új koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyaga, amely a harmadik vakcina, amit a szigetországban több ezer önkéntes bevonásával tesztelnek - számolt be róla a The Guardian oldala.

Az egyik a brit-svéd tulajdonú AstraZeneca gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közös védőoltása, melynek tesztelését szeptemberben egy időre felfüggesztették, mert az egyik tesztalanynál súlyos egészségügyi probléma alakult ki. (A klinikai vizsgálatok harmadik szakasza pár nappal később folytatódott.) A másik tömeges tesztelés alatt álló készítmény az amerikai biotechnológiai vállalat, a Novavax oltóanyaga.

Újabb védőoltásról derülhet ki, hogy hatásos lehet a koronavírus ellen. Fotó: Getty Images

Mit tud a Janssen védőoltása?

Az oxfordi vakcinához hasonlóan a Janssen oltóanyaga is legyengített - általában légzőszervi megbetegedéseket okozó - adenovírust használ arra, hogy sejtjeinkhez eljussanak az információk, amelyek alapján azok megkezdik a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjéjének előállítását. A folyamat hatására beindul a szervezet azonnali immunválasza. Míg azonban az oxfordi vakcina csimpánzokat megfertőző adenovírust tartalmaz, addig a Janssené humán adenovírust, amelyet úgy módosítottak, hogy az már nem képes betegséget okozni. Ugyanez az adenovírus törzs alkotja egyébként a nemrégiben kifejlesztett ebolavakcina alapját, amelyet a 2019-es járvány során a Kongói Demokratikus Köztársaságban már be is vetettek.

A SARS-CoV-2 ellen legjobban a szervezetünk tud védekezni: ha kap hozzá egy kis segítséget, immunrendszerünk letörheti a fertőzést. A SARS-CoV-2 elleni oltás specifikussága hosszan tartó hatásával függ össze, mert a vakcina bekapcsolja azimmunrendszeradaptív ágát, a B és T limfocitákat, valamint az adott kórokozót felismerő antitesteket. E limfociták egy része hónapokig vagy évekig fennmaradó "memóriasejtekké" válik, és felkészíti a szervezetet arra, hogy gyorsabb, erősebb válaszokat adjon, ha a kórokozó egyszer visszatér. Részletek!

A Janssen vakcinája már átesett a klinikai vizsgálatok első és második fázisán, és az egyadagos vizsgálat időközi elemzése azt sugallja, hogy hatékony immunválaszt vált ki és a szervezet összességében jól tolerálja. Amennyiben a tömeges klinikai tesztelés bebizonyítja, hogy valóban biztonságos és hatékony, 2021 közepéig 30 millió adag készülhet belőle az Egyesült Királyságban - magyarázta Alok Sharma, a Janssen egyik munkatársa.

Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy noha a múlt héten bejelentett Pfeizer-BioNTech-vakcina sikere - melynek hatékonysága a klinikai vizsgálati eredmények alapján 90 százalék feletti - a többi vakcinafejlesztéssel és teszteléssel foglalkozó vállalatot is mielőbbi eredményekre sarkallja, további nagyszabású, átfogó és alapos vizsgálatokra van szükség.

"A legutóbbi hír - A Pfizer-vakcina hatékonyságáról - rendkívül izgalmas az egész világ számára, ám továbbra is arra kell a legnagyobb hangsúlyt fektetnünk, hogy a vizsgálatok segítségével kiderüljön, mely oltások lehetnek a legmegfelelőbbek, melyek biztosíthatnak tartós és hatékony védelmet a Covid-19 ellen" - véli Kate Bingham, az Egyesült Királyság oltási munkacsoportjának elnöke.

A jelenlegi klinikai vizsgálatba bevont hatezer, egyesült királyságbeli önkéntest 17 városból - köztük Bristolból, Leicesterből, Londonból, Manchesterből, Belfastból és Cardiffból - toborozták. A folytatáshoz a vállalat további 24 ezer önkéntest választ majd ki más országokból.