Koronavírus: újabb vakcinát engedélyezett az EU

A Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinája után az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem készítménye a harmadik olyan COVID-19 elleni oltóanyag, amelynek megkezdődhet a tömeges alkalmazása az Európai Unió 27 tagországában. A szer - az EMA ajánlása szerint - egylőre csak a 18 éven felüliek immzunizálására használható. Az EMA szakértői emellett úgy vélik, hogy az oltás az 55 évnél idősebb felnőtteknél is alkalmazható. Közölték azt is, hogy kevés adat áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az oltóanyag milyen hatást vált ki a várandós nők szervezetében. A várakozások szerint a kívánt védelmet esetükben is maradéktalanul biztosítani fogja a vakcina, a kismamák beoltását azonban személyre szabottan meg kell fontolni - tették hozzá.

A mutációk ellen is hatékony

Az AstraZeneca vakcinája jól alkalmazkodik az új típusú koronavírus mutációihoz is - emelte ki az EMA. Az EU gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség egyébként ebben esetben is gyorsított eljárás keretében hozta meg döntését, amely az oltóanyag egyéves feltételes alkalmazásához adta meg a zöld jelzést. A forgalomba hozatalt hivatalosan az Európai Bizottság is engedélyezte, miután úgy ítélte meg, hogy az oltóanyag hatékony az új típusú koronavírus ellen. A brit egyetem és a gyógyszeripari vállalat január 12-én nyújtotta be forgalmazási kérelmét az EMA-hoz.

Mit kell tudni a vakcináról?

Az AstraZeneca tájékoztatása szerint a megfelelő védelemhez két oltásra van szükség. A vakcina második adagját legalább 4, legfeljebb 12 héttel az első dózis után kell beadni. A koronavírus elleni oltóanyag normál hűtőszekrényben, 2 és 8 Celsius-fok között tárolható és szállítható. A készítmény a gyártás után legalább hat hónapig felhasználható. A vakcina további biztonságossági és hatékonysági adatairól a folyamatban lévő klinikai vizsgálatok alapján gyűjtött eredményeket a gyártó várhatóan a következő hetekben teszi közzé.

Az oltóanyagot egyébként rendkívül gyorsan, nagyjából egy év alatt állították elő, ami jól mutatja, milyen fejlett már a tudomány - vélekedett Andrew Pollard, az Oxfordi Vakcina Csoport igazgatója. Az AstraZeneca vezérigazgatója, Pascal Soriot pedig azt emelte ki, hogy jelentős készletük - több millió dózisuk van -, amelyet eljuttathatnak az európai országokba, a legfontosabb cél pedig az, hogy minél több embert gyorsan beolthassanak. Hangsúlyozták továbbá, hogy az AstraZeneca által kifejlesztett vakcina jelentősen hozzájárulhat a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez.

9 millió adaggal többet kap az EU

Az engedélyeztetést követően azt is bejelentették, hogy az az AstraZeneca a korábbi terveihez képest 9 millió adaggal többet szállít az Európai Uniónak az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagából az első negyedévben. A brit-svéd gyógyszeripari óriáscég vállalása 30 százalékos növekedést jelent az egy héttel korábban közölt terveihez viszonyítva. Az EU így - 31 millió helyett - 40 millió adaghoz jut az Oxfordi Egyetemmel együttműködésben kifejlesztett vakcinából március végéig. Az AstraZeneca azt is vállalta, hogy szállításait az eredeti menetrendhez képest egy héttel korábban elkezdi, és bővíti gyártókapacitását az EU-ban.

