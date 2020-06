Koronavírus: újabb határok nyílnak meg Európában

Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország közötti első határátkelő megnyitásán szombaton. Az olaszországi Gorizia és a szlovéniai Nova Gorica közötti átkelőt nyitották meg elsőként. Egyelőre kizárólag Friuli Venezia Giulia lakosai élhettek a határátlépés lehetőségével, és egész nap hosszú kocsisorok vártak az átjutásra az olasz oldalról. Hasonlóan hosszú sorok alakultak ki a francia-olasz határon fekvő Ventimigliában is.

Június 15-étől egyébként az olaszok már Franciaországba, Németországba, Görögországba, Svájcba és Ausztriába is szabadon utazhatnak majd. Szlovénia is hétfőn nyitja meg az összes Olaszországgal közös határátkelőt, Ausztria pedig keddtől engedi majd be az olaszokat az országba. Az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében Magyarországon továbbra is kötelező a 2 hetes hatósági házi karantén az Olaszországból érkezőknek.

Turisták Velencében. Az olaszok már fogadják a külföldieket. Fotó: Getty Images

Mi is utazhatunk Romániába karantén nélkül

Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony volt az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Az Ausztriára, Bulgáriára, Csehországra, Ciprusra, Horvátországra, Svájcra, Németországra, Görögországra, Izlandra, Lettországra, Liechtensteinre, Litvániára, Máltára, Norvégiára, Szlovákiára, Szlovéniára és Magyarországra vonatkozó döntést a járványügyi operatív törzs hozta meg szombaton.

A közegészségügyi hatóság ezentúl hétfőnként frissíti a listát, amelyekre azok az országok kerülnek fel, ahol az utóbbi két hétben az egymillió lakosra eső új koronavírus-fertőzések átlaga nem haladja meg a napi öt esetet. Romániába azonban továbbra sem léphetnek be külföldi állampolgárok az ingázók, az átutazók, a törvényhozók, a diplomaták, a rezidensek, illetve ezek családtagjai kivételével.

Júliustól tovább nyit Franciaország

Heteken belül új erőre kaphat a járvány - kattintson a részletekért!

Franciaország július 1-jétől fokozatosan megnyitja a schengeni övezeten kívüliek előtt is a koronavírus-járvány miatt márciusban lezárt határait - jelentette be Jean-Yves Le Drian külügy- és Christophe Castaner belügyminiszter. A schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára - az Európai Bizottság ajánlásának megfelelően - a nyitás progresszív és differenciált lesz az adott ország egészségügyi helyzete alapján, és az európai szinten meghozott eljárásoknak megfelelően - hangsúlyozták közleményükben a kormánytagok, akik a járványhelyzet kedvező franciaországi és európai alakulásával indokolták a döntést. Kiemelték ugyanakkor, hogy bármely országból is érkezzenek, a külföldi diákok kedvezőbb befogadási feltételekkel léphetnek be Franciaországba. Az ő vízumkérelmüket kiemelten fogják kezelni, és előnyben részesítik a francia hatóságok.

Ami pedig az európai belső határokat illeti, a miniszterek megerősítették, hogy az európaiakkal kapcsolatban hétfőtől minden mozgáskorlátozást feloldanak, amelyet a koronavírus-járvány miatt vezettek be korábban. Kivételt jelent Spanyolország és Nagy-Britannia. Az ezekből az országokból érkezőkkel szemben ugyanolyan korlátozásokat vezetnek be, mint amilyenek a franciákra érvényesek az adott országban. Így a Spanyolországból június 21-éig légi úton érkezőknek kéthetes karanténba kell vonulniuk. Az Egyesült Királyságból érkezők pedig hétfőtől szabadon beléphetnek az országba, de újabb utasításig nekik is kötelező lesz a kéthetes karantén.

Felgyógyult a koronavírusból, 1,1 millió dolláros kórházi számlát kapott a 70 éves férfi - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!