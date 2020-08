Koronavírus: tünet nélkül is veszélyes

A járvány kitörése óta a kutatók kiemelt figyelemmel követik azokat a koronavírussal fertőzött embereket, akiknél a betegség semmilyen jellegzetes tünetet nem produkál. Ők terjesztik ugyanis legnagyobb mértékben a vírust, tudtukon kívül több tucat embert betegíthetnek meg. Egy friss dél-koreai tanulmány - amelyet a BBC is közölt - most azt is kimutatta, hogy a tüneteket nem produkáló betegek szervezetében ugyanannyi vírus található, mint azokéban, akiknél jelentkeztek a panaszok.

Ugyanannyi vírus van bennük

A kutatók több száz koronavírus-fertőzött gyógyulását kísérték végig, miközben több alkalommal is mintát vettek tőlük. Rendszeresen tesztelték őket és csak akkor hagyhatták el a kezelőközpontokat, ha negatív eredményt produkáltak. Összesen 1886 tesztet végeztek így el, és kiderült, hogy azoknál az embereknél, akiknél a vizsgálat ideje alatt - illetve összességében a betegségük során - semmilyen tünet nem jelentkezett, az orr és torok nyálkahártyáján ugyanolyan mennyiségű vírust mértek, mint a tünetekkel rendelkezőknél.

A tünetmentes betegek szervezetében is ugyanannyi vírus van. Fotó: Getty Images

A tanulmány szerint a vírust tünetmentes emberekben is hetekig ki lehet mutatni - bár úgy tűnt, hogy kissé gyorsabban tisztul ki a szervezetükből, mint a tünetekkel küzdőknél. A diagnózistól a negatív tesztig eltelt átlagos idő a tünet nélküli betegeknél 17 nap, a tünetekkel küzdő betegek esetében pedig 19,5 nap volt.

A legtöbb koronavírussal kapcsolatos vizsgálat a tünetekkel rendelkező személyekre összpontosít, így kevés adat áll rendelkezésre a tünetmentes esetekről. Az eredményeket viszont kissé torzíthatja, hogy a kutatásba nem vonták be a súlyos eseteket, a vizsgált személyek többsége ráadásul fiatalabb és egészségesebb volt a kórházakban kezeltek átlagánál.

Bár a tünetmentes emberekben a vírusok száma hasonló mértékű, ők tüsszentéssel és köhögéssel kevésbé juttatják a levegőbe a kórokozókat, ebből a szempontból egy panaszokkal rendelkező ember gyorsabban terjesztheti a betegséget. Hosszabb távon mégis a tünetmentesek jelentik a nagyobb veszélyt, ők ugyanis nincsenek tisztában a betegségükkel és sokkal tovább fertőzhetnek a környezetükben.