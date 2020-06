Koronavírus: több százmillió vakcinát remélnek idén

A betegek génelemzése alapján egy nemzetközi kutatócsoport megállapította, hogy a vércsoport befolyásolhatja a COVID-19 kimenetelét. Részletek itt.

Gyakorlatilag az új típusú koronavírus-járvány kitörése óta dolgoznak tudósok egy olyan gyógyszeren vagy oltóanyagon, amely védelmet biztosítana afertőzésellen. Bár egyre több bizakodásra okot adó hír érkezik a folyamatban lévő kísérletekkel kapcsolatban, még mindig nem lehet tudni, mikor kerülhet forgalomba az első vakcina. Éppen ezért Szumija Szvaminatan, a WHO egyik vezető tudományos munkatársa is csupán nagyon feltételesnek nevezte, hogy valóra váljon, amit a világszervezet remél.

Ők kapnának először COVID-oltást

A szakértő szerint a WHO jelenleg azt vizsgálja, hogy az oltóanyag kifejlesztését és jóváhagyását követően kik élveznek majd a szétosztásánál elsőbbséget. Az idősek és a különböző betegségek miatt rizikócsoportba tartozók mellett elsősorban a magas fertőzési kockázatú helyeken - kórházakban, börtönökben, idősotthonokban - élőknek és dolgozóknak kell elsőbbséget biztosítani.

Az idősek és az alapbetegségben szenvedők kaphatnak majd először a koronavírus elleni oltásból. Fotó: Getty Images

"A vakcinafejlesztés bonyolult feladat, amely sok bizonytalansággal jár. A jó hír az, hogy többfajta vakcina is kiindulópont van, így, ha az első vagy a második kudarcot is vall, attól még nem szabad felhagyni a reménnyel és a küzdelemmel" - tette hozzá. Mintegy tíz lehetséges vakcina klinikai tesztje zajlik jelenleg abban a reményben, hogy néhány hónapon belül már rendelkezésre állhat a koronavírus elleni oltóanyag. Egyes országok már el is kezdtek megállapodásokat kötni a gyógyszeripari cégekkel, még mielőtt bebizonyosodhatott volna, hogy az általuk fejlesztett vakcinák egyáltalán működnek-e.

Szvaminatan beszélt arról is, hogy az eddig begyűjtött genetikai adatok arra engednek következtetni, hogy a koronavírus még nem mutálódott olyan mértékben, hogy az általa okozott betegség súlyossága megváltozott volna.