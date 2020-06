Koronavírus: több millió adag oltás készülhet

Egyre inkább úgy tűnik, hogy amíg nem fejlesztenek ki egy hatásos vakcinát az új koronavírus ellen, addig az élet nem térhet vissza teljesen a szokásos kerékvágásba. És bár rengeteg vállalat szállt be az oltóanyag-versenybe, nem valószínű, hogy még idén forgalomba kerülhet a vakcina. Sőt, pesszimistább tudósok szerint jövő év végéig is elhúzódhatnak a kutatások, tesztelések, engedélyeztetések. Dr. Anthony Fauci, a U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Amerikai Nemzeti Allergiás és Fertőző Betegségek Intézetének) igazgatója azonban nem ilyen borúlátó.

Ebben lesz más a magyar vakcina Olyan oltást szeretnének kidolgozni a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói, amely védelmet jelent a jelenlegi és a jövőbeli koronavírus-járványok során is. Részletek itt.

A Journal of the American Medical Association című szaklapnak azt nyilatkozta, hogy szinte bizonyos benne, hogy hamarosan kifejlesztenek egy hatékony oltóanyagot a SARS-CoV-2 ellen. Sőt, véleménye szerint akár gyorsan egymás után többféle vakcina is elérhetővé válhat. Kifejtette, hogy a betegek többségénél megfigyelhető a vírus által kiváltott immunreakció, ez pedig alátámasztja azt az elméletet, hogy egy oltással, amely hasonló immunválaszt képes előidézni, védekezni lehetne a COVID-19 ellen.

Jó esetben már jövőre elkezdhetik tömegesen oltani az embereket a COVID-19 ellen. Fotó: Getty Images

A 4 legígéretesebb vakcina-jelölt

Fauci szerint tehát nem is az a kérdés igazán, hogy lesz-e oltás, hanem hogy mikor. Jelenleg is több mint 100 csapat dolgozik különböző hatóanyag-kombinációk tökéletesítésén, tesztelésén, ám ezek nem mennek egyik napról a másikra. Beszámolója szerint egyelőre a következő négy cég vakcinaprojektje tart a legelőrehaladottabb fázisban:

És hogy mi a következő lépés, amennyiben egy hatóanyagnál minden kísérleti fázis pozitív eredményt hoz? Általános esetben az engedélyeztetési folyamat is elég hosszas, de dr. Fauci szerint a gyógyszergyártók valószínűleg már azelőtt megkezdik majd a tömeges előállítást, hogy a hivataloktól teljesen zöld utat kapnának. "Ez nem példa nélküli, korábban a járványos gyermekbénulásnál ugyanígy jártak el" - mondja a szakértő. Mivel az idő itt kulcsfontosságú tényező, szerinte elképzelhető, hogy 2021 elejére már több millió adagnyi oltás rendelkezésre áll majd a raktárakban. Így amint megérkeznek a szükséges engedélyek, rögtön el lehet kezdeni a védőoltások széleskörű beadását.

Az pedig majd csak az adott vakcinától függ, hogy egy oltás elegendő lesz-e a védettség kialakulásához, vagy rövid idővel múlva ismételni kell. Az viszont szinte bizonyos, hogy az influenza oltásokhoz hasonlóan évente szükséges lehet újra és újra beadatni, vagy legalábbis 3-4 évente megejteni egy úgynevezett emlékeztető oltást.

Merkely Béla elmondta, kiknek lesz kötelező a koronavírus védőoltás - a részletekért kattintson az nlc.hu cikkére.