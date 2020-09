Koronavírus: szokatlan védőeszközben tanítják az olaszokat

Olaszországban szeptember 14-én kezdődik az új tanév, és mint sok más országban, az előkészületek során itt is nagy szerepet kap a koronavírus elleni védekezés. Az oktatási tárca és az egészségügyi hatóságok közös útmutatása szerint az első nyolc osztály tanulói számára, vagyis hat és tizennégy éves kor között nem lesz kötelező a szájmaszk a tantermekben, ha a diákok között biztosítják a legalább egyméteres távolságot. Az iskola más területein - a folyosóktól kezdve a menzáig - azonban nekik is is szájmaszkban kell közlekedniük.

A középiskolákban más a helyzet

A gimnáziumokban és a szakközépiskolákban azonban a tanórákon is kötelező lesz a szájmaszk viselése. A diákok bármilyen típusú maszkot viselhetnek, míg a pedagógusok számára speciális, átlátszó maszkokat gyártattak. Ezekben látszik majd a szájuk, és jobban lehet hallani a hangjukat is, mégis megakadályozzák az új típusú koronavírus terjedését. A járvány esetleges erősödése esetén azonban a helyi egészségügyi szervek az érintett oktatási intézményben már 11 éves kortól kötelezővé tehetik a szájmaszk viselését.

A siketeknek és nagyothallóknak is készítettek már hasolnó maszkokat.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

7,5 millió diák tér vissza az iskolákba

Két hét múlva mintegy 7,5 millió diákot, több mint 800 ezer oktatót, valamint hozzávetőleg 200 ezer fős iskolai személyzetet várnak vissza az iskolakezdésre, összesen 8 ezer oktatási intézménybe. Kiemelt problémát jelent azonban a helyhiány. A biztonsági távolságtartás miatt számos iskola délelőtti-délutáni turnusokban indítja az oktatást, egyes intézmények diákjai pedig felváltva tanulnak az iskolapadokban és online. A minisztérium által ígért 2,4 millió egyszemélyes pad nagy része még nem érkezett meg az iskolákba.

Egyébként Olaszország állította le elsőként az oktatást még március 10-én, és ez az egyetlen európai ország, ahol azóta se nyíltak újra az iskolák. Még érettségi írásbelit sem tartottak, csak online szóbelit. Az egészségügyi miniszter, Roberto Speranza kijelentette, hogy az oktatást teljes biztonságban készülnek újraindítani. Hozzátette ugyanakkor, hogy szükség esetén - tehát ha a koronavírus-járvány erőssége ismét fokozódik -, újból az interneten folytatják az oktatást.

