Koronavírus: sokat tehetünk a 2. hullám megelőzéséért

A világban számos jele van annak, hogy a koronavírus-járvány második hullámát nem tudjuk elkerülni, ezért nagyon fontos, hogy a lakosság továbbra is védekezzen, és az emberek tartsanak egymástól távolságot - hangsúlyozta a főigazgató. A veszélyhelyzet megszűnése ellenére egyébként a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező a maszk, vagy az orr és a száj eltakarására alkalmas egyéb eszköz viselése - ezt nem árt észben tartani. A szakember szerint Magyarország eddig nagyon jól kezelte a helyzetet, amelyhez az kellett, hogy a kormány és a közegészségügy jól mérje fel, hogyan fog alakulni a járvány.

Az ajánlások betartásával megelőzhető lehet a második hullám.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Bevált a vérplazma-terápia

A főigazgató tájékoztatása szerint eddig 15 súlyos állapontban lévő koronavírusos beteg kapott vérplazma-terápiát, valamennyien olyanok, akiknek valószínűsíthetően vagy bizonyíthatóan a vérében is jelen volt a vírus, tehát úgynevezett "keringő vírusfertőzésük" volt. Mint mondta, nagyon jó tapasztalataik vannak, 13 ember meggyógyult és már el is hagyhatta a kórházat. Egy nagyon idős beteg szintén elhagyhatta a kórházat, ám később belehalt alapbetegségeinek szövődményeib, és egy másik súlyos beteget is elveszítettek - ismertette.

A vérplazmakezelés egyébként még kísérleti fázisban van. Magyarországon jelenleg csak súlyos koronavírus-fertőzötteknél alkalmazzák a terápiát, mert lehetnek mellékhatásai is. Kockázatos a kezelés például azoknál, akiknek eleve súlyos véralvadási rendellenességeik van - mondta, megjegyezve, hogy újabban kiderült, a COVID-19 véralvadási rendellenességet is okoz, amelyet nem mindenkinél vesznek észre.

Egyéb terápiás lehetőségek

Megemlítette továbbá, hogy léteznek más kísérleti terápiák is. Az új típusú koronavírus például ugyan első lépésben légúti fertőzést okoz, de később általános fertőzéssé válik, tehát megjelenik a vérben és megbetegíti a szerveket is. Ilyenkor hatásos lehet a szteroidos kezelés, amit Magyarországon is alkalmaznak. Ugyancsak hatékony lehet az interleukin-6 ellenes terápia, ezt már 25 magyar betegnél alkalmazták nagy sikerrel - tette hozzá a főigazgató.

