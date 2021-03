Koronavírus: Pest megyében durván tombol a járvány

Az elmúlt hét során országszerte 55 százalékkal nőtt a magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az emelkedés a fővárosban 68 százalékos volt, a legdurvább, 81 százalékos növekedést pedig Pest megyében mérték - hívta fel a figyelmet Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Nagy a baj

A koronavírus-járvány harmadik hullámában megfertőződött személyek átlagéletkora 45 év. Az aktív fertőzöttek 3,6 százaléka kórházi kezelésre szorul, az ápoltak 11 százalékának pedig lélegezetésre is szüksége van - ismertette a szakember. Mint mondta, a kórházak telítődnek, a kór pedig a fiatalokat is súlyosan érinti, és nem csupán azokat, akik krónikus betegséggel küzdenek. Ezért mindenki arra kért, "igyekezzen elkerülni a megfertőződést".

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott oltóanyagot adott át Botka Klára háziorvosnak február 24-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az oltás a kulcs

A tisztifőorvos az itthon elérhető vakcinákkal kapcsolatban megjegyezte, hogy "nincs mire várni", hiszen a Magyarországra érkező oltóanyagok mindegyike biztonságos, és vedelmet nyújt a súlyos, akár halálos kimenetelű COVID-19 ellen. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a most induló oltási héten is a legveszélyeztetettebb idősek vakcinázásán lesz a fő fókusz. Egy hét alatt mintegy 276 ezer idős embert tudnak beoltani. Emelett folytatódik a rendvédelmi szerveknél és az egészségügyben dolgozók oltása is. Erről György István, az oltási munkacsoport vezetője beszélt.

Az államtitkár megjegyezte, hogy már csaknem 1,4 millió embert oltottak be itthon az új típusú koronavírus ellen, vagyis a magyar lakosság 14 százaléka már megkapta a védőoltást. Hozzátette, jelenleg 5-6 ezer oltóponton zajlik a lakosság immunizálása, ám ha tömegesen érkeznének vakcinák, csaknem 7 ezer helyszínen tudnának oltani. Véleménye szerint nincs szükség arra, hogy mozikban és színházakban újabb oltópontokat alakítsanak ki, ugyanis "nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából".

