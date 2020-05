Koronavírus: óvónők fertőződtek meg Budaörsön

A budaörsi önkormányzat oldalán megjelent tájékoztató szerint mindent megtesznek azért, hogy az óvodákban és a bölcsődékben biztonságos körülményeket teremtsenek a gyermekeknek. Ezért már az újranyitás előtt tesztelték az intézmények dolgozóit, hogy kiderüljön, hogy valaki megfertőződött-e az új típusú koronavírussal.

Gyerekek és óvónők a hirdi óvodában. Fotó: MTI/Sóki Tamás

5 fertőzöttet találtak

"Öt, egyébként tünetmentes munkatársunknál lett pozitív a teszt. Ők 2 hétig karanténban lesznek, s ezt követően akkor állhatnak munkába, ha a megismételt teszt negatív eredményt mutat" - ismertette Wittinghoff Tamás polgármester. Tájékoztatott arról is, hogy a koronavírus elleni védekezés jegyében az intézmények helyiségeit, felszereléseit és a játékokat alaposan fertőtleníttették az újranyitás előtt.

Csökkent a veszély, de nem múlt el

Az új típusú koronavírus már eddig is sok meglepetést okozott az egész világon, a szakértők továbbra is csak különböző forgatókönyvekben gondolkodnak, bizonyosat senki nem tud. Jelenleg úgy néz ki, hogy az országban az átfertőzöttség alig éri el az 1 százalékot, ám Budapesten és közvetlen közelében valószínűleg magasabb az arány - olvasható a tájékoztatóban. A polgármester kiemelte, hogy ugyan már csökkent a járványveszély, de még nem múlt el teljesen, ezért továbbra is be kell tartani a szükséges járványügyi előírásokat és higiéniai tanácsokat.

A szülőktől elsősorban azt kérik, hogy vegyék komolyan és tartsák be az intézményvezetők által bevezetett, a gyermekek érkezéséhez és elviteléhez kapcsolódó biztonsági intézkedéseket. Megemlítik továbbá, hogy a koronavírus-helyzet stabilizálódása miatt előreláthatólag június 16-ától megtarthatóak a gyermek- és ifjúsági táborok - napközis és ottalvós szervezésben egyaránt.

