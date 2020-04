Koronavírus: "néha elfelejtem, hogyan kell lélegezni"

Ria Lakhani London északnyugati részén él. Ő is egyike azoknak, akik elkapták az új típusú koronavírust, nála azonban súlyos betegség alakult ki. Most pedig - ahogy a BBC-nek is elmondta - emlékeztetnie kell magát arra, hogy beszívja, majd kifújja a levegőt, hiszen csak így maradhat életben.

Kórházban volt, amikor tünetei lettek

A nőnek a közelmúltban volt egy műtétje, 7 évvel ezelőtt ugyanis diagnosztizáltak nála egy ritka betegséget, amely nyelési nehézségeket okoz. A műtét utáni lábadozás közben azonban légézési nehézségek kezdték gyötörni a nőt. Bár az orvosok úgy vélték, ez csak a műtét átmeneti következménye, a biztonság kedvéért elvégezték a koronavírustesztet. Tulajdonképpen ez volt Ria szerencséje, a teszt ugyanis pozitív lett - annak ellenére, hogy alapbetegsége miatt az átlagosnál is jobban odafigyelt a higiéiés szabályok és a hatósági ajánlások betartására. A kórházi osztályt ezután kiürítették és karantén alá helyezték.

A műtét utáni lábadozás közben légézési nehézségek kezdték gyötörni a nőt.

Fotó: Getty Images

"Emlékszem az orvosok nyugtalan pillantásaira, amikor két nehéz napon és éjszakán keresztül folyamatos ellenőrzés alatt tartottak. Féltem, bizonytalan voltam, a fejemben pedig rengeteg kérdés kavargott, amelyeket nem mertem feltenni, mert féltem a válaszoktól" - emlékszik vissza Ria. Mint mondta, a teste kétségbeesetten küzdött a koronavírus ellen, és végül sikerült leküzdenie a fertőzést.

Már otthon lábadozik

"A kórházi kezelések eddig a mindennapjaim részei voltak, de most nem sokon múlt, hogy nem jövök ki többé" - nyilatkozta otthonából a túlélő. A nőt még további 2 hét otthoni karanténra kötelezték, tehát továbbra sem ölelheti meg a férjét, és nem találkozhat szüleivel és testvéreivel sem. Azonban a gyógyulással még koránt sem múltak el a koronavírus-fertőzéssel járó megpróbáltatások. "Még mindig arra ébredek éjszakánként, hogy elfelejtettem levegőt venni. Bár életben maradtam, nem tudom, mikor kapom majd vissza újra a régi, normális életemet" - mondta a Ria.

Azt egyébként nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy a fiatal nőnél kialakult-etüdőgyulladása koronavírus-fertőzés következtében, a tüdejében azonban még mindig recsegő hangot hallani.

