Koronavírus: milyen távol állhatunk egy fertőzöttől?

Jelenlegi ismereteink szerint a szociális távolságtartás a maszkviselés és a gyakori kézfertőtlenítés mellett a leghatékonyabb módja annak, hogy a vírus terjedésének ütemét lassítsák. A magyar járványügyi szakemberek szerint legalább másfél méteres távolságot kell tartani az embereknek ahhoz, hogy a vírust ne adják tovább. A brit szakemberek egy kicsit nagyobb, hat láb (átszámítva nagyjából 1,83 méter) távolságot jelöltek ki a biztonságos minimumnak. De elég lehet ez ahhoz, hogy védve legyünk a fertőzött emberektől?

Mekkora távolságot kell tartani?

A MedicalXpress cikke szerint több tanulmány is igazolta már, hogy bizonyos körülmények között a vírus képes 6 lábnál nagyobb távolságot is megtenni a levegőben. Számos más tényező is befolyásolhatja azt, hogy milyen távolságot javasolt tartani egymástól két embernek.

Egy témába vágó tanulmányt a BMJ tudományos folyóirat is publikált. Ebben fertőző betegségekkel foglalkozó szakemberek egy csoportja azzal érvel, hogy a hat lábban meghatározott járványügyi protokoll elavult kutatási eredményeken alapul. Szerintük főként a zárt, rosszul szellőző helyeken érdemes ennél is nagyobb távolságot tartani egymástól az embereknek. Hogy a hat láb elegendő-e, azt számos más tényező is befolyásolja a helyiség alapterületétől a maszkviselésen át egészen addig, hogy a helyiségben lévők milyen hangerővel beszélnek (a kiabáló vagy éneklő emberek ugyanis sokkal messzebbre képesek eljuttatni a levegőben a vírust).

Zárt térben az előírt másfél méter sem biztos, hogy elegendő. Fotó: Getty Images

A Washington Post cikke szerint a hat láb távolságtartás általános használata egy német biológus, Carl Flügge nevéhez köthető. Az 1800-as évek második felében a kutató a malária és a kolera terjedését vizsgálva megállapította, hogy a kórokozók a lélegzetünkkel távozó folyadékcseppek útján is gazdát cserélhetnek. Mérései szerint ezek a folyadékcseppek nem tesznek meg nagyobb távolságot hat lábnál, így az e körön kívül állók biztonságban lehetnek. Bár kutatása úttörő volt, a biológusnak akkor még nem volt tudomása a szabad szemmel láthatatlan, mikszoszkopikus méretű részecskékről, amelyek szintén a légzéssel távoznak. Az ezekből alkotott aeroszol pedig nagyobb távolságot képes megtenni, mint azok a cseppek, amiket Flügge vizsgált.

A Kolorádó egyetem kutatója, Jose-Luis Jimenez szerint zárt térben, bizonyos körülmények között szinte teljesen mindegy, milyen távolságot tartunk, akkor sem lehetünk teljes biztonságban a vírustól. Márciusban például egy Washington államban tartott koncerten az énekes 52 embernek adta tovább a vírust, még egy majdnem 14 méterre álló embert is sikerült így megfertőznie. A legjobb védelmet a szakember szerint az jelenti, ha a távolságtartás mellett kerüljük a zárt tereket és maszkot viselünk.