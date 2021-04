Koronavírus: mikorra érhetjük el a nyájimmunitást?

Koronavírus-oltás: mi kell ahhoz, hogy megkapjuk? A válaszért kattintson ide!

Ha az új típusú koronavírus elleni védőoltásokat sikerül a megfelelő ütemben beadni, és az emberek minél nagyobb számban kérik is azt, akkor talán nyárra elérhető a tömeges immunitás - véli Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. A szakember ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy - más országok példája alapján - egy idő után lanyhulni kezd az oltási hajlandóság, amit buzdító kampányokkal lehet ellensúlyozni.

Sima Ferenc orvos beolt egy pedagógust a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Kiss Dániel

Ez kell a szabadsághoz

Megjegyezte azonban, hogy a több mint 2,5 millió beoltott embernek már most is van hatása a koronavírus-járványra, az új fertőzöttségi esetszámok drámai csökkenése viszont még várat magára. Ezét most arra kell törekedni, hogy minél több ember oltva legyen, hiszen amíg a lakosság többségét nem immunizálják, addig bizonyos szabályokat be kell tartani, vagyis az emberek nem érezhetik magukat szabadnak.

A fiatalok oltása is fontos

A szakember megjegyezte, hogy a koronavírus brit mutánsa egyre több fiatalt betegít meg. A tapasztalatok szerint ugyanis sokszor 30-40 éves fiatalok is kerülnek súlyos tünetekkel kórházba. Ez arra figyelmeztet, hogy a fiataloknak is kérniük kell az oltást, hiszen ők is veszélyben vannak - hangsúlyozta Szlávik.

