Koronavírus: lakhelyelhagyási tilalom lesz Franciaországban

A koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében péntektől minden franciára lakhelyelhagyási tilalom vonatkozik. Bezárnak a nem létszükségletet kielégítő üzletek és szolgáltató egységek, az egyetemi oktatás pedig online folytatódik. A bölcsődék, az óvodák, az iskolák és a gimnáziumok azonban egyelőre nyitva maradnak. A francia elnök szerda este élő televíziós beszédében azt is elmondta, hogy a korlátozások legalább december 1-jéig érvényben maradnak.

Csak indokolt esetben és meghatározott körzetben hagyhatják el a lakhelyüket a franciák. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Most kevésbé drasztikus a zárlat

A tavaszi első hullám idején Európában az egyik legszigorúbb járványügyi korlátozások voltak életben, hogy megfékezzék az új típusú koronavírus terjedését. A két hónapig tartó általános karantén idején a franciák csak előzetesen kitöltött igazolással hagyhatták el a lakhelyüket. A péntekre virradó éjjel életbe lépő újbóli általános kijárási korlátozás lényege is az, hogy csak indokolt esetben és meghatározott körzetben hagyhatják el a franciák a lakhelyüket, de a zárlat kevésbé lesz drasztikus. "El lehet menni dolgozni, orvoshoz, rászoruló hozzátartozót ellátni, vásárolni vagy levegőzni a lakhely közelében" - hangsúlyozta az államfő. Viszont senki nem hagyhatja el a régiót, ahol él, és csak az egy háztartásban élőkkel tartózkodhat együtt, minden egyéb magánrendezvény tilos.

Nem állhat le minden

"A gazdaság nem állhat meg és nem is omolhat össze" - hívta fel a figyelmet az államfő, emlékeztetve arra, hogy a tavaszi karantén 10 százalékos recessziót eredményezett. Az állami hivatalok, a posta, az építkezések, a mezőgazdaság és a gyárak ezért most nem állnak le. A márciusi lezáráshoz képest jelentős különbség az is, hogy az idősotthonokban a hozzátartozók látogathatják a bentlakókat, ahogy egyébként ez a kórházakban is engedélyezett. "Hogy elkerüljük a tavaszi emberi tragédiákat, azt, hogy az egyedülállók vagy az idősek teljesen elszigetelődjenek, az idősotthonokban - az egészségügyi előírások szigorú betartása mellett - engedélyezett marad a látogatás" - mondta Emmanuel Macron.

Ha nem lépnének, az tragédiához vezetne

A francia elnök egyébként úgy véli, ha nem vezetnék be újra a szigorú kijárási korlátozásokat, akkor néhány hónapon belül több százezerre nőne a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma. "Egyesek azt hirdetik, hogy nem kell semmit se tenni és hagyni kell a vírust terjedni, ezt hívjuk a kollektív immunitás keresésének. A tudományos tanács felmérte egy ilyen lehetőség következményeit, és elfogadhatatlanok. Rövid távon azt jelenti, hogy válogatni kellene a betegek között a kórházakban, és néhány hónapon belül 400 ezren veszítenék életüket. Franciaország soha nem választ egy ilyen stratégiát" - hangsúlyozta az elnök. Reményei szerint a karácsonyt és a szilvesztert már mindenki családi körben ünnepelheti, és addigra újranyithatnak az üzletek is.

