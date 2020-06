Koronavírus: koncertekkel gyűjt vakcinára az EU

Az Európai Unió második és egyben utolsó nemzetközi online adománygyűjtő konferenciájával egyidejűleg zajló szuperkoncert június 27-én, szombaton délután 15 órakor kezdődik - közölte az Európai Bizottság. Az akciót a bizottság a Global Citizen nevű jótékonysági mozgalommal közösen szervezi. A jótékonysági szervezet az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együtt április végén egy globális online zenei gálán 127,9 millió dollár (41,5 milliárd forint) adományt gyűjtött a koronavírus-járvány frontvonalában dolgozó orvosok és ápolók védőfelszereléseire és támogatására.

Koncertekkel gyűjt vakcinára az EU. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Erre gyűjtenek szombaton

A koronavírus elleni küzdelem jegyében, az Európai Bizottság kezdeményezésére szervezett világszintű adományozói konferencia célja az, hogy elegendő pénz álljon rendelkezésre olyan diagnosztikai és terápiás eszközök, vírustesztek, gyógyszerek és vakcinák fejlesztésére és gyártására, amelyek segítségével legyőzhető a koronavírus és megállítható a világjárvány.

Az Európai Unió készen áll a koronavírus elleni oltóanyagok közös beszerzésére. Így ugyanis a védőoltás nagyobb valószínűséggel juthat majd el mindenkihez a megfelelő mennyiségben és áron, elkerülve a tagállamok közötti ártalmas versengést. A részletekért kattintson ide!

A koncerten mások mellett fellép Shakira, a Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber, Quavo, J Balvin, a Chloe x Hallek duó, Yemi Alade, Christine and the Queens, Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek, Billy Porter és Diane Kruger is. Az est házigazdája Dwayne Johnson lesz. A koronavírus-járvány kapcsán szervezett koncert műsorában művészek, tudósok és a világ vezetői szólalnak majd meg és ösztönzik adakozásra a kormányok mellett a vállalkozásokat, az alapítványokat és a magánembereket.

A globális cél

Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy az emberiség a lehető leghamarabb megfizethető oltóanyaghoz jusson az új típusú koronavírus ellen - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki egyben a rendezvény fővédnöke is. A "Global Goal: Unite for our Future" (magyarul: Globális cél, egyesüljünk a jövőnkért) elnevezésű online szuperkoncertet olyan rangos alapítványok is támogatják, mint a Bloomberg Philantropies, a Bill és Melinda Gates Alapítvány, valamint a Wellcome Trust. Az eseményt különböző közösségi platformokon, köztük az Európai Unió YouTube-csatornáján és a Global Citizen honlapján is közvetítik.

Az Európai Bizottság május 4-én szervezte meg az első nemzetközi online adományozó konferenciáját, amelyen 7,4 milliárd euró (mintegy 2612 ezer milliárd forint) gyűlt össze a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.

A gyermekvédelmi- és szociális intézményben dolgozók nem kapnak munkaruhát, ezért kampányt indítottak. A részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!