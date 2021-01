Koronavírus: kedden újabb vakcinaszállítmány jön

Magyarországon jól halad a vakcinázás, a rendelkezésre álló oltóanyag-mennyiséghez képest talán túl gyorsan is - vélekedett Galgóczi Ágnes. Mint mondta, a kormány az Európai Uniós (EU) beszerzések mellett más forrásokból is próbál koronavírus-vakcinához jutni, hogy felgyorsíthassák a lakosság beoltásának ütemét.

Jól halad a vakcinázás, talán túl gyorsan is. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Hamarosan kínai vakcina is jöhet

A témával kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Ő úgy fogalmazott, hogy már mind vissza akarjuk kapni a régi életünket, de ha az EU-s oltóanyagbeszerzések ütemében haladunk, akkor csak nyár végén vagy ősszel oldhatják fel a korlátozásokat. Magyarország azonban tömegesen tud szerezni kínai vakcinát, akkor pedig olyan gyorsan lehet majd oltani, hogy akár jóval a nyár előtt is visszakaphatjuk a régi életünket. Ehhez már csak az kell, hogy a magyar egészségügyi hatóság is engedélyezze az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett kínai vakcinát. Mint mondta, reméli, a hatóság néhány napon belül egyértelmű választ ad.

December végén egyébként az orosz fejlesztésű, Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából is érkezett Magyarországra. A kapott mennyiség 3000 ember beoltására elegendő. A magyar hatóságok azóta is vizsgálják az oltóanyagot, alkalmazhatóságáról egyelőre nem döntöttek - jelezte Galgóczi.

Még mindig vannak szabályszegők

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a tegnapi nap során 166, szeptember 21-e óta pedig már csaknem 19700 ember ellen kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

