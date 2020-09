Koronavírus: jönnek az olcsó gyorstesztek

Koronavírus: sorra fertőződnek meg a kórházi dolgozók - a részletekért olvassa el cikkünket!

Az Európai Bizottság, az Egészségügy Világszervezet (WHO), a Gates Foundation és a francia kormány még márciusban indította el globális kezdeményezését annak érdekében, hogy megbízható, ám olcsó és könnyen hozzáférhető koronavírus-gyorstesztet fejlesszenek ki. A kedvező árú antitestteszeket hamarosan két cég is elkezdheti forgalmazni. A koreai SD BioSensor vállalat tesztje már meg is kapta az engedélyt a WHO-tól, de várhatóan az amerikai Abbott tesztjét is nem sokára engedélyezik majd - számolt be róla a The Guardian.

Egy csík negatív, két csík pedig pozitív eredményt jelent.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ennyibe fog kerülni

A fent említett két cég gyorstesztjei egy terhességi tesztre hasonlítanak. Az eredmény kimutatásához körülbelül 15-30 perc szükséges. Ha két kék csík jelenik meg a teszten, akkor a tesztelt személy szervezetéen kimutathatóak az új típusú koronavírus ellen termelt antitestek. A tesztek nagyjából 5 dollárba, tehát mintegy 1560 forintba kerülnek majd.

Segítenek a szegényebb országoknak

Közben már megkezdődött a COVID-gyorstesztek előrendelése. A német kormány például 20 millió gyorstesztet foglalt le. A fejlesztő cégek azonban vállalták, hogy a szegényebb országoknak mintegy 120 millió tesztet biztosítanak. Így próbálják megakadályozni, hogy a gazdag országok felvásárolják az összes tesztet, és így a leginkább rászoruló területekre már ne jusson.

