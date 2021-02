Koronavírus: jó hír a dél-afrikai mutánsról

Nagy-Britanniában eddig 105 koronavírus-fertőzött mintájában azonosították a dél-afrikai változatot. Köztük 11 olyan páciens is volt, akik nem jártak Dél-Afrikában, és olyanokkal sem kerültek kapcsolatba, akik onnan utaztak Angliába.

Tömeges szűrést indítottak

Kedden már külön tömeges koronavírus-szűrési program is elkezdődött nyolc olyan délkelet- és közép-angliai körzetben, ahol feltűnt a dél-afrikai variáns. Ezeken kívül a nyugat-angliai Bristolban és az északnyugat-angliai Liverpoolban is megelőző tömeges szűrések folynak. A dél-afrikai koronavírus-változat izolálását célzó soron kívüli szűrési program 80 ezer embert érint. A hatóságok postai irányítószámok alapján meghatározott körzetekben járnak lakásról lakásra, és kérik a 16 évesnél idősebb lakókat, hogy végeztessék el a szűrővizsgálatot - akkor is, ha nincsenek koronavírus-fertőzés lehetőségére utaló tüneteik.

Nagy-Britanniában eddig 105 koronavírus-fertőzött mintájában azonosították a dél-afrikai változatot. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A felkeresett körzetekben otthon elvégezhető tesztekhez szükséges eszközöket osztanak ki, majd ezeket begyűjtik. Több helyszínen mobil szűrőállomásokat is telepítenek, valamint a kormány bővíti a munkahelyi tesztelési lehetőségeket is azok számára, akik nem otthonról dolgoznak. Ehhez a munkáltatók együttműködését kérik.

A vakcina ez ellen is véd

Az angliai közegészségügyi szolgálat (PHE) COVID-stratégiai igazgatója, Susan Hopkins professzor szerint lehetséges, hogy a dél-afrikai variáns a korábbi változatoknál ellenállóbb a koronavírus ellen kidolgozott és már forgalomban lévő oltóanyagokkal szemben, de a jelenlegi vakcinák még így is jó védelmet nyújtanak e variáns ellen. Korábbi szakértői vélemények szerint azonban rövid idő alatt lehetne módosítani az oltóanyagokat, ha a még újabb koronavírus-változatok esetleges felbukkanása ezt szükségessé tenné.

A PHE emellett azt is közölte, hogy a múlt év végén Délkelet-Angliában azonosított helyi koronavírus-variáns is valószínűleg kissé tovább módosult, ám az oltások e változat ellen is minden jel szerint hatékonyak. A szolgálat szakértői hangsúlyozták, hogy a vírusmutációk előfordulása nem váratlan fejlemény, de érdemes továbbra is az emberek közötti távolságtartással akadályozni a terjedést, mert ez az új vírusváltozatok kialakulását is nehezíti.

