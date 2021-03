Koronavírus: ismét nagyot fordul az életünk

Orbán: húsvétkor jöhet a nyitás - részletek!

A kormány döntése értelmében hétfőn életbe léptek a március 22-éig, illetve április 7-éig tartó szigorított védelmi intézkedések, amelyek célja a koronavírus-járvány harmadik hullámának megfékezése és a fertőzésszámok csökkentése. A nőnapra tekintettel a virágboltok hétfőn még nyitva maradhatnak, de utána nekik is be kell zárniuk. A kormány abban a reményben döntött a kéthetes üzletbezárásról, hogy húsvétkor újra lehessen indítani az életet.

Mi marad nyitva?

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében az üzleteket be kell zárni. Kivételt jelentenek az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, az állateledelt és takarmányt forgalmazó üzletek, illetve a piac és a termelői piac. Emellett minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai és járműszerviz-szolgáltatásokat.

h i r d e t é s

Egy hónapra bezárnak az iskolák és az óvodák. Fotó: Getty Images

Mi a helyzet az óvodákkal, iskolákkal?

Az óvodák és az általános iskolák április 7-éig, a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, a digitális oktatás tartalmi feltételeit az érintett miniszterek határozzák meg. Kiderült ugyanakkor, hogy az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Az alacsony koronavírus-fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be. A középiskolákban és a felsőoktatásban továbbra is marad a digitális oktatás.

A korábbi szabályok is maradnak

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 óra és reggel 5 óra között. Ez alól csak az igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni. A maszkviselés a lakott területeken belül valamennyi utcán, közterületen kötelező. Más emberektől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani. A munkavégzés lehetséges, ám ha megoldható, otthoni munkavégzést javasolnak.

Nehéz hetek várnak ránk

Az emberi erőforrások minisztere szerint a járványügyi védekezés eddigi legnehezebb hetei állnak előttünk. Hétfőtől olyan korlátozások léptek életbe, amelyek célja a személyes találkozások számának és lehetőségének minimálisra csökkentése. "A legtöbb magyar család már szembesülhetett a koronavírus-fertőzés valóságával, de a tavasz beköszöntével bizonyára vannak, akik a bezárkózás, életünk szigorúbb korlátok közé szorítása ellen zsigerileg tiltakoznak" - véli Kásler Miklós. Az orvos-miniszter a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben arra kért minden magyar embert, hogy tartsa be a járványügyi szabályokat. "Ezek betartásával tudjuk szeretteink, ismerőseink, honfitársaink életét megmenteni" - figyelmeztetett. Fegyelmezettnek maradni - fűzte hozzá.

Koronavírus-vakcina: mikor számít, hogy melyiket kapjuk? Kattintson a válaszért!