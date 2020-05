Koronavírus: így segítik a fővárosi vendéglátósokat

Hétfőn Budapesten is megszűnt a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett kijárási korlátozás. Így már a fővárosi kávézók és éttermek is fogadhatnak vendégeket, azonban egyelőre csak a szabadtéri helyszíneken.

Vendéglősök az asztalokat takarítják a Ráday utcában. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

"Újra élvezhetjük a város vendéglátását"

"A zsúfoltság elkerülése érdekében egyre több közterületet szeretnénk átadni a fővárosiaknak, például azért, hogy újraindulhasson Budapesten a vendéglátás" - fogalmazott a főpolgármester. Mint mondta, a koronavírus-helyzet javulása miatt most olyan területeket is átadnának, amelyekre korábban is lett volna igényük a vendéglátósoknak, de ezekre korábban nem kapták meg az engedélyt. "Itt az ideje, hogy ezen változtassunk, és több közterületet adjunk át a kávézóknak, a teraszoknak, ahol újra találkozhatunk, újra élvezhetjük a város vendéglátását" - hangsúlyozta

Így indult újra az élet Budapesten

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentése szerint vidékhez képest két hét csúszással lazítják Budapesten a koronavírus elleni védekezés jegyében bevezetett korlátozó intézkedéseket. A tömegközlekedési eszközökön és a boltokban továbbra is köteles mindenki maszkot hordani, illetve meg kell tartani egymástól a másfél méteres védőtávolságot. Ugyanakkor már szabadon kijárhatnak az emberek a parkokba, és a szabadtéri játszóterekre is. Mindez hogyan érvényesült a gyakorlatban? Nézze meg a fotókat!

Ezért érzékenyebbek a dohányosok a koronavírusra - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!