Koronavírus: így nyaralhatunk 2021-ben

Magyaroroszágon jelenleg nincs kiutazási tilalom, tehát, ha vállaljuk, hogy hazatérve karanténba vonulunk, vagy kifizetjük a szükséges teszteket annak megváltására (a negatív eredményekig továbbra is kötelező a karantén), akkor nincs elvi akadálya annak, hogy nyaralást tervezzünk, még akkor is, ha a jelenlegi szabályok nem enyhülnek. Bár érdemes kiemelni, hogy erősen ellenjavallt a szabadidős utazás, főképp a magas koronavírus-fertőzési rátájú országokba.

Mindez jelentősen megváltozhat azonban, ha bevezetik a vakcina- vagy immunitás-útleveleket. Mint arról a HáziPatika.com-on többször is írtunk, egyre közelebb az idő, hogy ezek a gyakorlatban is hasznos iratokká lépjenek elő, függetlenül attól, hogy milyen etikai kétségek övezik azokat. Magyarország március 1-től már bevezette a saját védettségi igazolványát, melyről bővebben ide kattintva olvashat. Az Európai Unió hasonló elvű, közös megegyezésen alapuló vakcinaútlevele azonban még várat magára, hiába szorgalmazzák azt, nemcsak a turizmusból élő országok, mint Görögország, de Dánia és a többi közt Észtország is. Az EU bürokráciával terhelt malmai azonban köztudottan lassan őrölnek, és ezt számításba is veszi a legtöbb nemzet, hiszen a nyári szezonra a foglalások már lassan elkezdődnek. Elindult az óvatos tapogatózás, nyitás, hiszen, aki jó ütemben lép (kellően bátor vagy vakmerő - nézőpont kérdése), az lefölözheti a piacot. Mielőtt az alábbiakban áttekintenénk, hogy mely országok azok, amelyeknél már tudható, vagy legalábbis kezd körvonalazódni, hogyan, milyen feltételek mellett indul újra a turizmus, előbb vessünk egy pillantást arra, hogy állnak az oltási programok a világban.

A fő turisztikai célpontoknak számító országokban továbbra is a negatív PCR-teszt a beutazás fő kritériuma. Fotó: Getty Images

Nem sok még az oltott ember

A sokszor elátkozott 2020-as évhez képest ugyanis mindenki a COVID-19 elleni vakcináktól várja a megváltást, főképp a vendéglátásban és a turizmusban. Valójában azonban még mindig nagyon kevés embert sikerült eddig beoltani. Világviszonylatban a 100 emberre jutó adminisztrált dózisok száma mindössze 3,92. Hogy jobban összehasonlítható legyen, nézzük meg Izraelt, mely vezeti a listát. A közel-keleti országban 100 emberre eddig 101 adag vakcinát adminisztráltak, nem, ez nem tévedés, jelenleg ugyanis minden oltás kétdózisos, tehát a teljes átoltottságot elérő országoknál ez a szám várhatóan 100/200 körül alakul majd. Az EU-s átlag e statisztikában 100/9,11, a magyarországi valamivel jobb, itthon 13,34 dózist adminisztráltak 100 emberre. Európában, immár az EU kötelékein kívülre került a britek állnak a legjobban, ahol az arány jelenleg 100/34,37 az ourworldindata.org statisztikái szerint. Mindez azonban nemcsak azért kevés, mert a legaktívabban oltó országokon kívül viszonylag alacsony az átoltottsági arány, de azért is, mert jellemzően mindenhol az idős, krónikus betegeket oltják először. Az ugyan igaz, hogy az egészségügyben dolgozók is az elsők között kapják meg a legtöbb helyen az oltást, ám ez összességében is még mindig kevés ahhoz, hogy vakcinaútlevelekkel induljon újra a turizmus. De lássuk, mit terveznek az adott országok!

Ciprus: az oltottaknak "szabad"

Ahogy tavaly nyáron, úgy 2021-ben is az elsők között nyitja meg kapuit a turisták előtt Ciprus. Várhatóan május 1-től azok, akik bizonyítani tudják, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinák (Pfizer, Moderna és AstraZeneca) valamelyikével oltották, korlátozások nélkül léphetnek be, azaz sem negatív tesztet nem kell vinniük, sem karanténra nem kell számítaniuk. Az oltással nem rendelkezőkre vonatkozó szabályok pedig attól függnek, hogy az utazó mely országból érkezett. Ciprus a közös EU-s forgalmi "lámparendszert" alkalmazza, ez alapján pedig:

A "zöld" országból érkezőket a Ciprusi Köztársaság saját költségén teszteli.

A "narancssárga" országból érkezőknek 72 órán belüli, friss, negatív PCR-tesztet kell bemutatni, de köztük random tesztelhetnek az utazó saját költségére. Ez a teszt kb. 73 dollárba kerül és a negatív eredmény kézhezvételéig karanténban kell maradniuk, melyet szintén nekik kell fedezni.

A "piros" országokból érkezőkre fixen két teszt vár. Egy 72 órán belüli negatív eredményt az érkezéskor kell bemutatniuk, majd az előző pontban részletezett eljárás vonatkozik mindenkire, aki "veszélyes" országból érkezett. Magyarország jelenleg ehhez a kategóriához tartozik.

Görögország: a kis szigetek nyithatnak először?

Jelenleg még Görögországba is csak szigorú feltételek mellett lehet belépni. Három napon belül készült negatív PCR-teszt az alapkövetelmény mindenkitől, de még akkor is 7 nap karantén következik, emellett pedig az országba érkezőknek ki kell töltenie az úgynevezett "passenger locator form"-ot, azaz egy olyan nyomtatványt, melynek segítségével "követhető" az egyén mozgása ott tartózkodása alatt. A görög turisztikai miniszter, Harry Theoharis azonban bizakodó a nyitást illetően, főképp, mert a számukra egyik legfontosabb piaci szereplő, Nagy-Britannia várhatóan május 17-től engedélyezi lakóinak a külföldi nyaralásokat. Theoharis ennek apropóján a brit ITV-nek úgy fogalmazott, május 17-re készen állnak majd, hogy fogadják a turistákat (nemcsak onnan). Az országba várhatóan az oltási bizonyítvánnyal rendelkezők minden korlátozás nélkül beléphetnek, negatív tesztet sem kell majd felmutatniuk. "Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak az oltottak utazhatnak. Még mindig ott a negatív teszt lehetősége azoknak, akik még nem vették fel a vakcinát" - tette hozzá. Elmondta, a görög oltási programban nagy hangsúlyt fektetnek a turisztikai ágazatban dolgozók vakcinálására, és arról is beszélt, a szezon kezdetére várhatóan 40 kisebb görög sziget teljes lakosságát be fogják oltani, elsősorban az ezer lakosnál kevesebbel rendelkezőket. A nagyobbak, mint például Korfu, rögtön az után jönnek.

Horvátország: egy negatív teszt elég

Ha Horvátországba utaznánk, egyelőre figyeljük az EU-s "lámparendszert", mivel aki zöld országból érkezik déli szomszédainkhoz, az korlátozás, karantén és negatív PCR-teszt nélkül is beléphet. Ez még akkor is így van, ha közúton érkezett, nem zöld országokon keresztül. Ilyenkor azonban bizonyítani kell, hogy nem állt meg narancssárga vagy piros államban huzamosabb időre. Az összes többi schengeni térségből érkezőnek 48 órán belül készült PCR-tesztet kell vinnie, hogy elkerülje a karantént, és mindenkinek kötelező kitölteni egy online nyomtatványt a nyomon követhetőség érdekében. Aki nem tudja megoldani a 48 órán belüli PCR-tesztet, az helyben is elvégeztetheti saját költségén, ám akkor a negatív eredmény készhez vételéig karanténban kell maradnia, nyilván azt is önköltségen. Arról, hogy a horvátok terveznék-e vakcinaútlevél bevezetését, vagy annak elfogadását, egyelőre nincs hír.

Olaszország: figyeljünk, hová megyünk

Az olaszok szeretik a saját elképzeléseik alapján meghozni a saját szabályaikat, nincs ez másképp a koronavírus-járvány esetén sem. Jó hír, hogy ha 48 órán belül készült negatív PCR-tesztet vagy pozitív antigéntesztet tudunk felmutatni, akkor - mivel Magyarország is C-listás - így további karanténkötelezettség nélkül léphetünk be Olaszországba. (Ezek híján 14 nap karanténnal kell számolnunk.) A C-lista ez esetben jó, nagyjából minden uniós ország azon szerepel, az A-listán ugyanis csak San Marino és a Vatikán van, érthető okokból az ott élők minden korlátozás alól mentesülnek. A B-lista lényegében a C-re hivatkozik néhány extra kivételt megfogalmazva a belépéshez. Fontos azonban figyelnünk arra, hogy mi az úti célunk Olaszországon belül. Három különböző színkód szerint alakulnak ugyanis az országon belül a korlátozások, ezért a meglepetések elkerülése végett indulás előtt mindig tájékozódjunk.

Spanyolország: van B terv

Bár alapvetően Spanyolország abban bízik, hogy az EU időben megalkotja a turizmus újjáélesztéséhez nélkülözhetetlen immunitás-útlevél keretrendszerét, azért ők is készülnek B tervvel, ami főképp a briteket érinti. A terv szerint egyéni megállapodás alapján alakíthatnak ki turisztikai légi folyosókat Spanyolország és más, EU-n kívüli országok között. Egyébiránt a dél-európai ország az utazási korlátozásokra a közösen elfogadott uniós "közlekedési lámpák" megközelítést alkalmazza, ez alapján jelenleg a Magyarországról érkezőknek is elég bemutatnia egy, az utazás előtt 72 órával készült negatív PCR-tesztet ahhoz, hogy karantén nélkül látogathassanak a spanyol tengerpartra. Emellett már ők is dolgoznak saját vakcinaútlevelükön, mellyel saját állampolgáraik szabad mozgását kívánják elősegíteni. Az országban jelenleg régiónként változó a korlátozások szigorúsága a fertőzési ráták alapján, de várhatóan május 9-re mindezt maguk mögött fogják hagyni, és teljes nyitás következik.

Málta: random tesztelnek

Málta szintén három színkód - de nem az EU-s - szerint osztályozza az országokat. A "zöld" országokból érkezők szabadon beléphetnek a szigetre, de random tesztelhetik őket. A borostyán színnel jelölt országokból (ide tartozik Magyarország is) érkezőknek egy 72 órán belül készült negatív tesztet kell bemutatniuk, hogy felszállhassanak gépükre, de még ők is számíthatnak véletlenszerűen végzett tesztelésre a reptéren. Azok pedig, akik a piros országok valamelyikéből jönnek, csak akkor léphetnek be Máltára egy negatív PCR-teszt birtokában, ha előtte igazoltan eltöltöttek 14 napot valamely zöld vagy borostyán színnel jelölt listán szereplő országban.

Portugália: szigorú kritériumok

Portugália speciális eset, mivel Magyarországhoz hasonlóan saját szempontjai szerint osztályozza a veszélyeztetett területeket, így érdemes indulás előtt körültekintően tájékozódni. Az ország 2021. március 1-ig szigorú lezárások alatt élt, jelenleg azonban elkezdődött az óvatos nyitás. Portugália is abban bízik, hogy hamarosan bevezetnek egy közös, EU-szerte használható oltási dokumentumot, ami lehetővé tenné, hogy újra megkezdődhessen a szabad utasáramlás az Európai országok között, és egyúttal kiváltaná a most szükséges PCR-teszteket is. Az Európa újranyitására létrehozott uniós oldal a reopen.europa.eu szerint az országba jelenleg 72 órán belül készült negatív PCR-teszttel lehet csak belépni, ha a kiindulási helynek számító országban a fertőzöttek aránya 100 ezer lakosra vetítve magasabb mint 150. Tizennégymnapos karanténra számíthatnak viszont azon országok lakói, ahol 100 ezer lakosra 500 vagy annál is több fertőzött jut, 14 napos átlagot figyelembe véve, hiába tudnak felmutatni egy negatív PCR-tesztet.

Távolságtartás, maszk és kézmosás

Végül, de nem utolsósorban fontos, hogy a fent felsorolt országokban van egy közös "szabály". Továbbra is mindenütt kötelező ugyanis a társadalmi távolságtartás, bizonyos helyeken a maszkviselés, és természetesen továbbra is ajánlott a rendszeres kézmosás. Utazás előtt tehát érdemes nagyon alaposan tájékozódni, hogy ne helyben érjen meglepetés: lehet strandolni, de csak maszkban...

