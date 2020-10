Koronavírus: idén a karácsony is más lesz

A koronavírus-járvány az egészségügyi szakemberek előzetes becslései és a kormányzati nyilatkozatok szerint az adventi időszakban, azaz várhatóan november végén, illetve decemberben fog tetőzni. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) vezetése ezért - a fővárosi operatív törzs iránymutatását is figyelembe véve - úgy döntött, hogy az idei Vörösmarty téri karácsonyi vásár a járványhelyzet miatt elmarad. A járványügyi adatok emelkedésének következtében egyébként a környező országok nagyvárosai is hasonló intézkedésekre készülnek, tehát szigorítják a hasonló jellegű rendezvények megtartását.

Nem lesz olyan az adventi időszak, mint a korábbi években.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Bajban a hazai kézművesek

"A BFTK támogatja a hazai kézműveseket ebben a nehéz helyzetben, ezért a megsegítésükre kampányt tervez, amelynek keretében arra kérjük a lakosságot, hogy az idei ünnepekre is kézműves termékeket vásároljanak és ajándékozzanak" - mondta Faix Csaba, a társaság ügyvezetője. A vásárra jelentkező kézművesek és iparművészek többsége egyébként rendelkezik webshoppal is, ahol a vásárlók online ki tudják választani az ajándékaikat, ezzel is támogatva a magyar kézműves- és kreatív ipart - ismertette.

