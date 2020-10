Koronavírus: lehet nyugodt karácsonyunk idén?

A brit államfő hisz abban, hogy a következő hetekben és hónapokban a tudomány érdemi változásokat ér el, legyen szó akár a vakcina kidolgozásáról vagy a koronavírus-szűrések technológiájáról. Nem száz százalékig biztos, de lehetséges, hogy még az idén komoly előrelépést sikerül elérni az új típusú koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztésében.

Radikális változások jönnek?

Ugyanakkor a tudósok gyakorlatilag egyhangúlag azt mondják, hogy tavaszig mindenképpen radikálisan megváltoznak a dolgok, és a mostanitól különböző világban fogunk élni - hangsúlyozta Johnson. Addigra viszont olyan hatékony, tömeges szűrési módszerek válnak hozzáférhetővé, amelyekkel percek alatt elvégezhető a koronavírus-tesztelés. Ebben az esetben naponta több millió koronavírus-szűrés is elvégezhető lesz az Egyesült Királyságban, elősegítve, hogy minél többen visszatérhessenek a normálishoz közeli életvitelhez - ismertette.

Johnson szerint helyes döntés volt, hogy a szigorú márciusi korlátozások után a kormány a nyári hónapokban fokozatosan újraindította a gazdaságot, és anyagi ösztönzőkkel - például az ételek árának költségvetési támogatásával - is arra biztatta az embereket, hogy vendéglátóhelyeken étkezzenek. A koronavírus-járvány terjedésének gyorsulása viszont miatt azóta ismét korlátozó intézkedéseket vezettek be, és bár nem zárták be ismét az éttermeket és pubokat, a vendéglátóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk, és hatfősnél nagyobb társaságok nem ülhetnek egy asztalhoz. A kormányfő ugyanakkor kijelentette, nem tart valószínűnek egy olyan helyzet kialakulását, amelyben akár évekig is a járványhelyzet miatt elrendelt, megszüntetett, majd ismét bevezetett korlátozások követik egymást.

Késve regisztráltak több ezer esetet

Az Egyesült Királyságban a szombat estével zárult 24 órában több mint 12 ezer új koronavírus-fertőzésről érkeztek adatok. Ez hozzávetőleg kétszerese a korábbi napok számainak. Az egészségügyi hatóságok azonban hangsúlyozták, hogy az adatokat összesítő számítógépes rendszer meghibásodása miatt az utóbbi időszakban rengeteg kiszűrt koronavírus-fertőzéses eset nem került be a nyilvántartásba. A hibát kijavították, a korábban kimaradt fertőzéseket pedig a szombati adatsorban tüntették fel - ez emelte meg hirtelen a napi számokat.

