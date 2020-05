Koronavírus: hihetetlenül gyorsan terjedt el

A Londoni Egyetem (UCL) tudósai több mint 7500, az új típusú koronavírus okozta Covid-19-betegséggel diagnosztizált beteg mintáját elemezték genetikai szempontból, és a SARS-CoV-2 majdnem 200 genetikai mutációját találták meg.

A mutálódás természetes

Az eredmények alapján a koronavírus globális genetikai változatainak nagy részét megtalálták a leginkább sújtott országok mindegyikében. Ez arra utal, hogy a kórokozó már a koronavírus-járvány kezdetén is nagymértékben elterjedt - közölte Francois Balloux, a UCL professzora, aki egyben a kutatás egyik vezetője volt. "Minden vírus természetes módon mutálódik. A mutációk önmagukban nem jelentenek rosszat és semmi sem utal arra, hogy a SARS-CoV-2 a vártnál gyorsabban vagy lassabban mutálódik. Eddigi tudásunk alapján nem mondhatjuk, hogy halálosabbá és fertőzőbbé vagy ellenkezőleg, enyhébbé vált volna" - hangsúlyozta.

Hihetetlenül gyorsan terjedt el a világban az új típusú koronavírus. Fotó: Getty Images

Csütörtök délutánig már több mint 3,77 millió embert fertőzött meg és 264 ezer életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. A nemrég publikált tanulmány megerősítette, hogy az új kór 2019 végén jelent meg, és ezután gyorsan elterjedt az egész Földön. A pontos kiindulópontot azonban nem tudták megállapítani a kutatók. A kutatócsoport eredményei alátámasztják azt is, amit egyre több bizonyíték mutat: a SARS-CoV-2 vírus mutációi egy közös ősre vezethetők vissza 2019 végéről, ami arra utal, hogy a vírus ekkor terjedt át gazdaállatáról az emberre. Eszerint azonban valószínűtlen, hogy a Covid-19 betegséget okozó új koronavírus régóta terjedt volna az emberek között, már azelőtt, hogy az első eseteket azonosították - mondta Balloux.

Mi a helyzet a francia esettel?

Közben kiderült, hogy egy francia férfi már december 27-én fertőzött volt, tehát majdnem egy hónappal korábban, mint ahogy Franciaországban igazolták volna az első koronavírusos esetet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a francia eset "nem meglepő", ezért arra szólította fel az országokat, hogy nyomozzanak további gyanús esetek után. A londoni kutatók szerint a tanulmányukban azonosított 198 kis genetikai változás vagy mutáció egymástól függetlenül, többször is végbement. A mutációk ismerete egyébként a vírus alkalmazkodásának megértéséhez járulnak hozzá, valamint segítik a gyógyszerek és védőoltások kifejlesztését is.

"A vírusok legyőzésében az a nagy kihívás, hogy a gyógyszer vagy vakcina elveszítheti a hatásosságát, ha a vírus mutálódik. Ám ha a kórokozó olyan részeire összpontosítunk, amelyek kisebb valószínűséggel mutálódnak, az növeli a hosszú távon hatékony szerek kifejlesztésének esélyét" - magyarázta a szakértő.

