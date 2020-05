Koronavírus: ezek lehetnek a Föld járványmentes pontjai

Koronavírus: a gyerekeknél Kawasaki-kórt okoz? - kattintson a válaszért.

Harmincnégy olyan ország, illetve terület van a Földön, ahonnan eddig egyetlen koronavírusos fertőzöttet sem jelentettek, ötnél pedig már nincs egyetlen beteg sem. Az ENSZ által elismert 247 ország és terület közül április 20-áig 213-ból jelentettek legalább egy koronavírusos esetet, írja a New York Post. Ezek közül 186-ban közösségen belüli terjedést is tapasztaltak, 162-ben pedig haláleseteket is.

Ha van, akkor sem biztos, hogy tudják

34 olyan ország, illetve terület van tehát, ahonnan egyetlen vírusfertőzöttet vagy elhunytat sem jelentettek, köztük például a Comore-szigetek, Lesotho, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, illetve olyan apró, távoli szigetek, mint például a csendes-óceáni Nauru, Kiribati vagy a Salamon-szigetek. Ezeken a helyeken valószínűleg azért nincs ismert eset, mert többségük nehezen megközelíthető, illetve viszonylag kevés turista vagy átutazó fordul meg itt. Másrészt pedig a kis óceániai szigeteken megfelelő technikai háttér sem feltétlenül áll rendelkezésre, hogy jelentsék a potenciális fertőzötteket - ha lennének (sok helyen valószínűleg kórház sincs).

Kiribatinak 115 ezer lakosa van, és hivatalosan egy koronavírusos sincs köztük. Fotó: Getty Images

Itt hivatalosan már nincs több beteg

A New York Post szerzője azt is kiemeli, hogy attól, hogy ezekről a helyekről nem jelentettek megbetegedéseket, még lehetnek koronavírus-fertőzöttek. Például Észak-Korea is vírusmentesnek mondja magát, de mivel Kínával, Oroszországgal és Dél-Koreával határos, ahol sok a beteg, a cikk szerzője szerint a vírus bejuthatott a diktatórikus államba. Öt olyan országról, illetve területről is tudunk, ahonnan jelentettek megbetegedéseket, de már egyetlen beteget sem tartanak nyilván. Ezek a következők: Grönland, Anguilla, Jemen, illetve a karib-tengeri Saint-Barthélemy francia tengerentúli terület és Saint Lucia szigetállama.

