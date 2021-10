Koronavírus: ez vár az oltatlanokra

Úgy tűnik azonban, hogyNagy-Britanniában, és ezt tapasztalták az Egyesült Államokban is.

A 3,9 milliós lélekszámú Oklahomában szeptemberben 5229 újrafertőződést jelentettek, május óta pedig 350 százalékkal nőtt az újrafertőződések aránya.

Jeffrey Townsend professzor és kollégái a Yale Egyetem Orvosi Karán más koronavírusok, köztük a SARS-CoV, a MERS-CoV és a közönséges megfázást okozó vírusok újrafertőződési és immunológiai adatait elemezték. Ezeket a COVID-19-ből felépült emberek antitest- és egyéb immunológiai adataival kombinálva modellezték a koronavírussal való újrafertőződés kockázatát az idő múlásával.

A The Lancet Microbe című folyóiratban közzétett kutatás szerint az immunitás csökkenésével egyre gyakoribbá válnak az újrafertőzések, különösen, ha a fertőzések száma magas.

"A legfontosabb, hogy ha valaki még nem volt beoltva, akkor vegye fel az oltást, és ha már megfertőződött, akkor is mindenképpen oltassa be magát, mert ez meghosszabbítja a védettség időtartamát" - hangsúlyozta Townsend.

Októberben látványosan erősödni fog Magyarországon a koronavírus-járvány negyedik hulláma. Rusvai Miklós virológus legalábbis erre számít, a friss szennyvízadatok pedig alátámasztják várakozásait.