Koronavírus: ez most az európai helyzet

Tovább emelkedett és péntek estére elérte a hetet az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Németországban.

Az esetek továbbra is Bajorország tartományra korlátozódnak, és összefüggésben állnak az első fertőzéssel, amely a Webasto nevű autóipari beszállító cég egy továbbképzésén történt január 21-én a társaság központjában, a München melletti Stockdorfban. Hat fertőzött a Webasto munkatársa, a hetedik az egyik fertőzött dolgozó gyermeke. Állapotuk stabil.

A Webasto továbbképzésén egy kínai alkalmazottról terjedt át a vírus egy helyi munkatársa. A sanghaji nő a németországi útja előtt meglátogatta szüleit a járvány gócpontjában, Vuhan térségében. A továbbképzés idején tünetmentes volt. Szervezetében hazatérése után, január 26-án mutatták ki a vírust. Ez volt az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül terjedt emberről emberre.

Védőmaszkot viselnek a pilóták is. Fotó: MTI/AP/Xinhua/Xiao Yijiu

Hazahozzák a kintrekedteket

Ugyancsak pénteken elindult a német légierő (Lutfwaffe) egy személyszállító gépe a Vuhanból a járvány miatt hazatérni szándékozó több mint száz német állampolgárért. A gép a tervek szerint szombaton ér vissza velük, Frankfurtban landol. Az utasokat helyben megvizsgálják, majd két hétre - a koronavírus lehető leghosszabb lappangási idejére - karanténban helyezik el őket egy légi támaszponton Rajna-vidék-Pfalz tartományban.

Míg a németek gépe útnak indult, addig a franciáké megérkezett tegnap egy dél-franciaországi Istres katonai repülőtérre. A különjárat francia állampolgárokat szállított haza az új koronavírus okozta járvány epicentrumának számító kínai Vuhanból. A 180 utas között egy olyan ember volt, akinél jelentkeztek a betegségre utaló tüntetek, őt elkülönítve egy marseille-i kórházba szállították, ahol kiderült, hogy nem fertőzött, a többieknek két hétig, az új koronavírus feltételezett lappangási idejének végéig egy számukra kijelölt befogadóhelyen, egy tengerparti nyaralóközpontban kell maradniuk.

A kínai Vuhanból indult új koronavírus-fertőzés eddig több mint 9 ezer embert betegített meg, a halálos áldozatok száma meghaladja a kétszázat, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig csütörtökön nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki. Vajon hova vezethet az elkövetkező időszakban a járvány? Kattintson és tudja meg!

Agnes Buzyn egészségügyi miniszter péntek esti párizsi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az érintett embert egyből a Timone kórházba szállították, kivizsgálták, s a tesztek azt mutatták be, hogy nem fertőzött az új koronavírussal. A délután folyamán egy másik hazatérőnél is a betegségre utaló tünetek jelentkeztek, őt is kórházba szállították kivizsgálásra, de nála sem mutatták ki a tesztek a betegséget, így mindketten csatlakoztak a többi hazatért francia állampolgárhoz a karanténként kijelölt befogadóhelyen.

Egy második repülőgéppel további franciák és más uniós állampolgárok várhatóan vasárnap érkeznek meg ugyanezen katonai repülőtérre. Carry-le-Rouet településen délután 6 órakor általános tájékoztatót tartottak a helyieknek, akik előzőleg nem tudtak arról, hogy a településen lesz a Kínából hazatérők karanténja. "A lakosoknak természetesen nem kell semmitől sem tartaniuk (...) a vírus főleg tüsszentéssel terjed, rövid 2-3 méteres távolságról" - mondta a miniszter.

Az EU 10 millió eurót különít el

Az Európai Unió 10 millió eurót (mintegy 3,36 milliárd forint) különít el a légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírussal összefüggő kutatások támogatására - közölte az Európai Bizottság. A tájékoztatás szerint az uniós bizottság a járvány terjedése indokolta sürgős reagálás jegyében mobilizálta az összeget olyan kutatási projektek támogatására, amelyek elősegítik a járvány megértését, hozzájárulnak a vírussal fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús betegek hatékonyabb klinikai kezeléséhez, valamint javítják a közegészségügyi felkészültséget.

Az Európai Bizottság szorosan együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és más nemzetközi szereplővel a koronavírus eseteinek felfedezése, azonosítása, diagnosztizálása és kezelése adható hatékony és összehangolt válaszok érdekében. Az új koronavírus eddig csaknem tízezer embert fertőzött meg, a halottak száma pedig elérte a 213-at Kínában, valamint szórványos eseteket jelentettek több mint 20 országból. Magyarországon nem tudnak megbetegedésről.