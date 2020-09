Koronavírus: ez jár a tanárnak, ha megfertőződik

A miniszter elmondása szerint a nemrég lezárult nemzeti konzultáció során a szülők és a tanárok nagy többsége azt kérte, hogy szeptemberben - a koronavírus-járvány ellenére - a hagyományos rendben induljon el az oktatás. Erre azért volt lehetőség, mert számos tapasztalatot szereztünk a tavaszi hullám során - mutatott rá a tárcavezető.

Kizárt, hogy mindenhol megjelenjen

A miniszter kiemelte, számoltak azzal, hogy az új típusú koronavírus egyes osztályokban megjelenhet, de azt kizártnak tartják, hogy mindegyikben felüsse a fejét a kórokozó. Mint mondta, Magyarországon több mint 13 ezer helyszínen folyik az oktatás-nevelés, és jelen pillanatban ezrelékben mérhető az érintettség.

Teljes táppénzt kap, aki a munkahelyén fertőződik meg.

Úgy vélekedett, hogy ezt a helyzetet uralni lehet egyes osztályok digitális oktatásra való áttérésével, illetve néhány intézmény esetében átmeneti szünet bevezetésével. Bejelentette továbbá, hogy azok a tanárok, akik a munkahelyükön kapják el a COVID-19-et, teljes táppénzre jogosultak - de nemcsak ők, hanem mindenki, aki ilyen helyzet miatt kényszerül otthoni karanténra.

Marad a telefonos gyógyszerfelírás

A miniszter azt is közölte, hogy véglegesen elérhető marad a telefonon keresztüli gyógyszerfelírás lehetősége. Az erről szóló rendeletet szerdán írta alá, amelynek értelmében megtartják a "rendkívül sikeres és népszerű" gyakorlatot a továbbiakban is. Tájékoztatása szerint a telefonon keresztül történő gyógyszerfelírás (telemedicina) sok százezer embernek nyújt kényelmes és biztonságos lehetőséget. Egyúttal arra biztatta az elsősorban a járványügyi szempontból veszélyeztetetteket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel a jövőben is, ezzel tovább csökkentve a koronavírus-fertőzés kockázatát. A vírussal szemben ugyanis minden lehetséges módon védekeznünk kell, az ország működésének megőrzése mellett - tette hozzá a miniszter.

