Koronavírus: ez a betegek közös pontja

Egy kínai kutatócsoport minden eddigi, a koronavírus-járványról összegyűjthető információt, s azokat a bizonyítottan koronavírusos eseteket is elemezte, melyek január 1-je és 20-a között történtek, hogy tisztább képet kaphassanak arról a betegségről. Az új koronavírus-járvány Kínában péntekig csaknem tízezer ember fertőződött meg, és 213 ember halálát okozta. A vírus további 20 országban jelent már meg, s az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön életbe léptette a világméretű egészségügyi vészhelyzeti protokollt. Nem csoda tehát, hogy a kínai kutatók a The Lancet szaklapban megjelent tanulmánya futótűzként terjedt el az interneten, hiszen hiánypótlóan összegezték az eddigi információkat, s új megállapításokkal is kiegészítették azokat.

Az idős férfiak nagyobb veszélyben lehetnek. Fotó: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Mindenkinek volt tüdőgyulladása

"A kutatás megerősítette azt a korábbi sejtést, miszerint nem biztos, hogy Vuhan város halpiacáról indult a betegség, ugyanis az első 99 betegből csak 49-nek volt valamilyen kötődése hozzá" - idézte az Index.hu a tanulmányt. Mint írják, az érintettek közül ketten voltak olyanok, akik csak vásárolni mentek a piacra, a többi beteg nagyrészt eladó vagy bolttulajdonos volt ott, ezáltal hosszú ideje volt már kitéve a piacon esetlegesen terjedő kórokozóknak.

A tanulmányból kiderült, a betegek nagy része férfi volt, több mint felük szenvedett valamilyen krónikus betegségben, az átlagéletkoruk pedig 55,5 év volt. A kínai járványügyi központ legfrissebb tájékoztatása szerint 1 női betegre 1,2 férfi beteg jut. Az eddigi információk tükrében kijelenthető, hogy a jelenlegi járvány nagyobb eséllyel fertőz meg idősebb férfiakat, akik egyébként is szenvednek valami más betegségben.

A dokumentumban a kutatók leszögezték, egyértelmű, hogy a vírus tüdőgyulladással jár, a vizsgált 99 beteg mindegyike ezzel került kórházba, a többi tünet azonban nem volt ennyire univerzális. Torokfájást mindössze a betegek 5 százaléka tapasztalt, míg lázat és köhögést több mint 80-an. Légszomjról 31 százalék számolt be, míg izomfájdalmat, zavartságot és fejfájást durván tíz százalékuk tapasztalt.

Magas a halálozási arány

A kínai kutatók által vizsgált 99 emberből mindössze 31-en gyógyultak meg, 57 továbbra is kórházban feküdtek, míg 11-en életüket vesztették. Az első áldozat egy 61 éves, a második pedig egy 69 éves férfi volt, akiknek semmilyen lappangó krónikus betegségük nem volt a koronavírus előtt, azonban mindketten régóta dohányoztak, ami valószínűleg legyengítette a tüdejüket. Előbbi szívrohamban halt meg, utóbbival pedig a súlyos tüdőgyulladás, a szeptikus sokk és légzési elégtelenség végzett.

A legelső számok alapján úgy tűnhetett, hogy a betegségnek rendkívül magas, 10 százalék fölötti a halálozási rátája, kizárólag ebből azonban nem igazán lehet következtetéseket levonni. A szám egyrészt még feljebb is kúszhat, ha a még kórházban lévő betegek közül meghal valaki - másrészt viszont vélhetően számos olyan beteg is van, akinek a tünetei annyira enyhék, hogy kórházba sem kerülnek.

