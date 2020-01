WHO-figyelmeztetés: így is terjedhet a koronavírus

Kínában már 170-en haltak meg

Az új koronavírus első tünetei Afertőzésmagas lázzal és száraz köhögéssel jelentkezik, illetve a legtöbb esetben tüdőgyulladás is kíséri. Az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincsenek tünetei, vagy csak nagyon enyhék - így viszont nehéz kiszűrni az érintetteket. Erről korábbi cikkünkben írtunk, kattintson ide a részletekért!

Mint azt a HáziPatika.com is megírta, december közepén koronavírus-járvány indult el egy vuhani piacról. A fertőzés terjedése a mai napig tart: a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb közlése szerint Kínában eddig 170-en hunytak el a kórban, a bizonyítottan a koronavírustól fertőzött betegek száma pedig 7711-re nőtt. Az új koronavírus (2019-nCoV) több európai országban is megjelent, de magyarországi esetről egyelőre nem tudni.

A koronavírus jelenleg az egyik legégetőbb probléma a világon. Fotó: iStock

Tárgyak, felületek útján is terjedhet

A WHO munkatársai szerdán tartottak (újabb) sajtótájékoztatót a témában, itt Dr. Maria Van Kerkhove, a szervezet sürgősségi bizottságának tagja a többi között azt mondta, lehetséges, hogy a koronavírus fertőzéshordozók útján is terjedhet. "A vírus leggyakrabban cseppfertőzéssel terjed - állatról emberre, illetve emberről emberre, a szerk. -, de közvetlen fizikai érintkezés útján is átkerülhet egyik emberről a másikra. Sajnos azonban annak is megvan a lehetősége, hogy a vírus úgynevezett fertőzéshordozókon keresztül is terjed" - figyelmeztetett a szakember. A fertőzéshordozók olyan élettelen tárgyak vagy felületek lehetnek, amelyeken a vírus rövid ideig képes túlélni, mielőtt átkerül egy állatra vagy emberre, és megfertőzi őket.

Bár Dr. Kerkhove egyelőre csak feltételes módban beszélt, ha bebizonyosodik, hogy a fertőzést valóban "terjeszthetik" tárgyak, felületek, az jelentősen meg fogja nehezíti a járvány megállítását.

Hogyan védekezhetünk?

A koronavírus elleni védekezési stratégiákról ebben a cikkünkben írtunk részletesen - olvassa el, hogy felkészülhessen!

A koronavírus ellen egyelőre semmi sem nyújt maximális védelmet, egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthetjük a megfertőződés esélyét. A legfontosabb a gyakori kézmosás, de segíthet a szájmaszk, illetve a kesztyű viselése, főleg tömegközlekedési eszközökön. Tartózkodjunk az arcunk piszkálásától is, így ugyanis lehetőséget adunk a kórokozóknak, hogy a szánkba, szemünkbe kerüljenek.

Forrás: dailymail.co.uk, ruptly.tv