Koronavírus: elhunyt 95 beteg

A ma közölt számokkal a járvány kezdete óta összesen 1 253 055 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A 95 áldozat között többnyire idős, krónikus betegek voltak - az elhunytak száma így 39 104 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 106 531 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 107 420 főre csökkent. 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 342-en vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással - írja a koronavirus.gov.hu.

Januárban is lesz oltási akció

Továbbra is biztosított a lehetőség az oltás mielőbbi felvételére. A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással. Januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett a háziorvosokat is felkérték arra, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl, ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat.

Januárban is lesz oltási akció. Fotó: MTI

A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon.

5-11 éves gyermekek oltása

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt. A második oltás a gyermekeknél is 3 héttel esedékes az első oltás után. A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosok is oltanak.

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.