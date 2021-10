Koronavírus: egyre nagyobb a baj a szomszédban

Romániában a közkórházaknak át kell ütemezniük a következő 30 napban minden halasztható műtétet, a megyei közegészségügyi igazgatóságok pedig a koronavírusos betegek kezelésére fogják átcsoportosítani a felszabaduló kórházi ágyakat és szakszemélyzetet - jelentette be Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár. Az erről szóló rendelet nem vonatkozik a sürgősségi esetekre, az állapotos nőkre, illetve a rendszeres kezelésre, vizsgálatra, illetve beavatkozásra szoruló, például a rákkal vagy cukorbetegséggel kezelt betegekre.

Az állami kórházakban 12 órás ügyeleteket vezetnek be, és a sürgősségi, illetve intenzív terápiás szakosodású gyakornok orvosokat is mozgósítják. A katasztrófavédelmi államtitkár emellett közölte, hogy Románia - az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát aktiválva - nemzetközi segítséget kér a koronavírusos betegek kezelésére használt, tocilizumab hatóanyagú gyógyszer beszerzése érdekében, amelyből már csak néhány hétre elegendő készlettel rendelkezik az ország. Azt is mérlegelik, hogy a hordozható (egyéni) oxigéndúsítók számának növelésére is nemzetközi segítséget igényeljenek, így biztosítva a koronavírusos betegek kezelését olyan kórházakban, ahol nincs kiépített oxigénhálózat.

Romániában a legsúlyosabb a helyzet, ahol az összeomlás szélére sodródott az egészségügyi rendszer.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Külföldi segítségre lenne szükség

Bár sokan azt kérik, hogy Románia kérjen segítséget olyan országoktól, amelyek át tudják vállalni a koronavírusos betegek kezelését, Arafat szerint ez a megoldás legfeljebb a határmenti térségben, egymáshoz közel lévő településeken jöhet számításba. A válságos állapotban lévő fertőzöttek ugyanis nem bírnának ki több órás utat, nem minden oxigénellátási módszer alkalmas arra, hogy a pácienst repülővel vigyék más településre, és logisztikai szempontból is lehetetlen lenne naponta ötven beteg külföldi repülőútját megszervezni - magyarázta. Az államtitkár szerint a páciensek külföldre küldése helyett valószínűbb, hogy külföldi szakszemélyzet romániai kórházakba hívása formájában fognak további segítséget kérni.

Külföldi segítségkérést sürgetett a koronavírus-járvány negyedik hullámának a kórházakra gyakorolt nyomása miatt Cristian Oancea, a temesvári Victor Babes Járványkórház menedzsere.

Romániában egyébként jelenleg több mint 14 ezer fertőzött szorul kórházi ellátásra, az intenzív terápiás részlegeken ápolt súlyos betegek száma pedig hétfőn 1468-ra emelkedett. Ezzel az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás elérte azt a terhelést, amely a harmadik hullám tetőzésekor nehezedett rá néhány napig, most viszont még meredeken emelkedik a járványgörbe: hétről hétre több mint másfélszeresére emelkedik a fertőzöttek száma. A járványügyi szakemberek az egészségügyi rendszerben kialakult válságos helyzetet annak tulajdonítják, hogy Romániában a beoltható (12 év feletti) lakosság alig egyharmada volt hajlandó beoltatni magát.

Van, ahol csak COVID-igazolvánnyal dolgozhatnak

Horvátországban hétfőtől életbe lépett a védettségi igazoláshoz, illetve negatív koronavírusteszthez kötött munkavégzés az egészségügyi és szociális intézményekben. Hétfőtől tehát az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozóknak rendelkezniük kell oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív koronavírusteszttel. Azoknak a dolgozóknak, akik nincsenek beoltva, és nem is estek még át a betegségen, hetente kétszer koronavírustesztet kell végeztetniük. Emellett védettségi igazolással kell rendelkezniük a betegeknek, de az őket kísérőknek és látogatóknak is. Kivételt képeznek ez alól a 12 évnél fiatalabb gyerekek. Akik nincsenek beoltva, és nem rendelkeznek gyógyultsági igazolással, de ennek ellenére megtagadják a tesztelést, nem léphetnek be ezen intézmények területére.

Ausztriában tavaszig ingyenesek maradnak a tesztek

Közben azt is bejelentették, hogy Ausztriában március végéig ingyenesek maradnak a koronavírustesztek. Ezek azok a tesztek, amelyeket az úgynevezett tesztutcákban, a munkahelyeken, az iskolákban, illetve az adott települések önkormányzatainak szervezésében szakavatott egészségügyi személyzet végez. Ezzel szemben a gyógyszertárakban kapható ingyenes, otthon elvégezhető COVID-19-gyorstesztek már csak október végéig állnak térítésmentesen rendelkezésre.

Nem magával a Szputnyik V vakcinával, hanem az oltóanyag dokumentációjával szemben voltak kifogásai az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) - közölte Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter.