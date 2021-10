Koronavírus: egymilliárd vakcinát adtak már be Európában

Jelenleg Európában terjed a leggyorsabb ütemben a koronavírus-járvány - hívta fel a figyelmet a WHO.

A WHO adatai szerint ezzel a régióban élők nagyjából harmadát sikerült immunizálni. A WHO több mint ötven országot sorol az európai régióhoz, így például Oroszországot, Törökországot és Ukrajnát is.

"Ez nagyszerű teljesítmény" - méltatta az oltakozási erőfeszítéseket Kluge, hozzátéve azonban, hogy a járvány megfékezéséhez serkenteni kell az oltakozási kedvet, illetve ki kell küszöbölni a területi egyenlőtlenségeket. Kijelentette, hogy a cél továbbra is egy átlagosan 70 százalékos átoltottság elérése.

Mintegy egymilliárd vakcinát adtak már be az európai régió lakosainak COVID-19 ellen. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Súlyos problémát jelent a vakcinák egyenlőtlen elosztása

Mint azt megírtuk, október során korábban Maria Van Kerkhove epidemiológus, a WHO járványügyi szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben másként használta volna fel az emberiség az eddig beadott mintegy 6 milliárd adag vakcinát, úgy egészen más képet festene mostanra a pandémia. Október elején a világszervezet még több mint félszáz olyan országról adott ugyanis hírt, ahol a lakosság átoltottsági aránya nem érte még el a 10 százalékot.

Mindezek alapján a WHO nem támogatja a harmadik, avagy emlékeztető oltások beadását. Ehelyett arra sürgeti a magasabb jövedelmű országokat, hogy vakcinakészleteiket osszák meg a fejlődő nemzetekkel. A WHO szeretné elérni, hogy a 2021-es év végére a Föld minden országában el lehessen érni legalább a 40 százalékos átoltottságot.

Novembertől elkezdhetik beoltani COVID-19 ellen az 5 és 11 év közötti gyerekeket az Egyesült Államokban, amennyiben az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyt ad a csökkentett adagú Pfizer-BioNTech-vakcina sürgősségi felhasználására.