Koronavírus: egészséges egyetemistával végzett ez a szövődmény

A 19 éves Chad Dorrill az észak-karolinai Appalachian Állami Egyetemre járt. Egészséges fiatal volt, rendszeresen futott és kosárlabdázott is. Hétfő este azonban életét vesztette a koronavírus-fertőzés egyik ritka szövődménye miatt - számolt be róla a New York Times.

A kór a fiatalokat sem kíméli, az ő körükben is okozhat súlyos, akár halálos megbetegedést.

Így indult a betegség

A 19 éves egyetemistának eleinte csak náthaszerű tünetei voltak, szeptember 7-én azonban bebizonyosodott, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal. Ezt követően 10 napot karanténban töltött, majd visszatért az egyetemre. Nem sokkal később azonban súlyos idegrendszeri problémák jelentkeztek nála. Nem tudott kiszállni az ágyból, mert nem tudta mozgatni a lábát. Be kellett hát tenni őt az autóba, amikor az ügyeletre vitték. "Az orvos szerint millióból egyszer történhet ilyen, és soha nem láttak még hasonló esetet" - mesélte az áldozat nagybátyja, David Dorrill.

Ez okozhatta a bajt

Az orvosok azt gyanítják, hogy az egyetemistánál Guillain-Barré-szindróma alakulhatott ki. Ez egy ritka neurológiai rendellenesség, amely miatt azimmunrendszermegtámadja az idegsejteket. A probléma kialakulását már több vírus jelenlétével is kapcsolatba hozták, és már több olxan esetről is tudnak, amelynek a COVID-19-hez van köze.

Fontos tehát újra kiemelni, hogy a koronavírus nemcsak a tüdőt, hanem az egész szervezetet is megtámadhatja. A vesétől kezdve a májon át egészen és az érrendszerig veszélyt jelent. A betegek egy része pedig neurológiai tünetekről is beszámol, például erős fejfájásról, szédülésről vagy zavartságról. Ez az eset továbbá arra is figyelmeztet, hogy a kór a fiatalokat sem kíméli, hiszen az ő körükben is okozhat súlyos, akár halállal végződő megbetegedést is - igaz, jóval ritkábban, mint az idősebbek között.

