Koronavírus: eddig biztosan védettek vagyunk gyógyulás után

Úgy tűnik, legalább egy évig tart a természetes védettség az új típusú koronavírussal szemben, ami hasonló az oltóanyagkutatásokban jelentett védettséghez - közölte a magentai Fornaroli Kórház orvosa, Nicola Mumoli vezette kutatócsoport. A szakértők eredményei több mint 15 ezer ember egészségügyi adatain alapulnak.

Nagyon ritka az egy éven belüli újrafertőződés.

Ilyen gyakori az újrafertőződés

Az olasz tanulmány azt vette újrafertőződésnek, ha az újfertőzéslegalább 90 nappal az "első fertőzés teljes felszívódása után" jelentkezett. A vizsgált időszakban - 2020 eleje és 2021 februárja között - mintegy 13 ezer lombardiai lakosnak lett negatív az első COVID-19-tesztje, 1579-nek pedig pozitív. Körülbelül éven belül azon vizsgáltak közül, akiknek korábban nem volt pozitív a tesztje, 3,9 százalék lett koronavírus-fertőzött. Ellenben a COVID-19-en átesetteknél csupán 0,31 százalékos volt ez az arány. Mindössze 5 ember fertőződött meg másodszor is.

Az ötből négy beteg vagy kórházban dolgozott, vagy kórházi kezelésre szorult, ami azt jeleni, hogy nagy volt esetükben a koronavírus-fertőzés kockázata. Az öt érintett közül pedig csupán egy személy lett olyan súlyos beteg, hogy kórházban kelljen ápolni - írták a kutatók a tanulmányban. Azt is kimutatták, hogy több újrafertőződés jelent meg hosszú idő elteltével: az első fertőzés és az újrafertőzés közötti átlagos időszak 230 nap volt.

Ettől még fontos az oltás

A bíztató hír ellenére azonban a kutatók hangsúlyozták, hogy továbbra is fontosnak tartják, hogy a COVID-19-en már átesett embereket is beoltsák. "Először is, nem tudjuk, meddig tart a természetes immunitás, és az sem világos, hogy a betegségen alapuló immunitás véd-e az új variánsok ellen. Emellett szélesebb körű társadalmi előnyei is vannak annak, ha mindenkit beoltanak" - véli Mitchael Katz, a New York-i állami kórházakat és klinikákat működtető társaság szakembere. Hozzátette, hogy a közösségi immunitás természetes fertőzés általi elérése egy hosszú és fájdalmas folyamat lenne.

