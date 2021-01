Koronavírus: eddig 113 ezren kaptak oltást itthon

Egy friss hazai felmérés szerint a magyarok többsége a védőoltástól várja a koronavírus-járvány megfékezését. Részletek itt.

Mint az a kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentéséből kiderül, a SARS-CoV-2-vírus hazai megjelenése óta immár meghaladja a 350 ezer főt a regisztrált fertőzöttek száma, míg a járvány halálos áldozatainak száma 11 264-re emelkedett. Jelenleg több mint 112 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 4408 beteget kórházban ápolnak, 328-an vannak lélegeztetőgépen.

Koronavírus elleni védőoltást kap egy egészségügyi dolgozónak a kaposvári kórházban január 10-én. h i r d e t é s Fotó: MTI/Varga György

A jelentés hozzáteszi, hogy eddig közel 130 ember beoltásához elegendő oltóanyag jutott el az országba, a legutóbbi szállítmány még kedden érkezett. A vakcinák zömét már be is adták, közel 113 ezren kapták meg eddig a védőoltást. Az oltás ütemének felgyorsítása érdekében a kormány keleti vakcinák beszerzéséről is tárgyal. Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac). Ezekből jelenleg csak a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinája rendelkezik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével.

Továbbra is érvényben vannak a korlátozások

A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének megóvása érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések, illetve február 1-ig érvényben is maradnak. Magán és családi rendezvények 10 főig megtarthatóak, amibe a 14 év alattiak nem számítanak bele. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

Este 8 óra és reggel 5 óra között is kijárási tilalom van érvényben. Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket is. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

