Koronavírus: durván terjed Amerikában

Egyetlen nap alatt több mint 67 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak Amerikában. Az Egyesült Államokban eddig csaknem 3,5 millió embert fertőzött meg és több mint 137 ezer életet követelt az új kór. A járvány fő gócpontjai továbbra is Kalifornia, Arizona, Texas és Florida. De kedd óta jelentős számú újabb fertőzéseket jelentettek például Montanából is, ahol Billingsben, az állam legnagyobb városának idősotthonában mindenki megfertőződött. A demenciában és Alzheimer-kórban szenvedőket ápoló intézmény korábban visszautasította a gondozottjainak felajánlott ingyenes vírustesztelést.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Újabb szigorítások kellettek

A koronavírus-járvány fellángolása miatt legalább 27 tagállamban visszafogták vagy teljesen le is állították a gazdasági és a társadalmi élet újraindítását. Kaliforniában, Texasban, illetve Florida egyes, elsősorban keleti partvidéki megyéiben pedig nagyon erőteljes szigorításokat vezettek be. Emellett több országos áruházláncolat - például a Starbucks vagy a Walmart - kötelezővé tette a szájmaszk viselését mind az alkalmazottai, mind a kliensei számára. Közben az is kiderült, hogy Kevin Stitt, Oklahoma kormányzója is megfertőződött.

Ősszel már lehet oltás

Utolsó szakaszába ért egy koronavírus-vakcina tesztelése. A Moderna Therapeutics gyógyszergyártó cég arra számít, hogy az oltóanyagot várhatóan már ősszel engedélyeztethetik. A massachusettsi székhelyű Moderna fejlesztését az amerikai kormányzat jelentős összegekkel támogatja.

