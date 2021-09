Koronavírus: csaknem 200 új fertőzött itthon

Újabb 194 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 812 531-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 1 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 30 059-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

132-en vannak kórházban

Jelenleg 4 826 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 132-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 13-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 777 646 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 1 437 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6,58 millió tesztet végeztek már el az országban.

Beoltanak egy nőt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Komka Péter

Elérhető a 3. oltás

Eddig már 5,77 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,5 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is terjed az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását. Az eddigi információk szerint már 322 ezren meg is kapták az ismétlő oltást.

Oltják a diákokat az iskolákban

Szeptember 1-jén a normál munkarend szerint kezdetét vette a tanév. A kormány szerint a diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint amilyen az egy évvel ezelőtti volt, akkor ugyanis nem volt még vakcina, és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a koronavírus ellen. A 12 éven felüliek iskolai oltási kampánya 2-án és 3-án folytatódik, az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második dózisok beadására, ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt. Emellett továbbra is lehet az interneten is regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket, és számukra is nyitva van az időpontfoglaló.

A koronavírus egy újabb variánsát fedezhették fel Dél-Afrikában. A kutatók szerint ez a változat nagyon sok mutáció eredményeként jöhetett létre, így már elég sokban különbözik az eredeti, először Vuhanban kimutatott vírustól.