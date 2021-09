Koronavírus: megjelent egy újabb variáns

Újabb koronavírus-mutáns jelenhetett meg Dél-Afrikában. A C.1.2-es variánst még májusban fedezték fel, és azóta már több országban is kimutatták ezt a variánst, egyebek mellett Kínában, Portugáliában, Svájcban és az Egyesült Királyságban is - számolt be egy preprint tanulmány eredményeiről a Jerusalem Post.

Az új változat nagyon sok mutáció eredményeként jöhetett létre. Fotó: illusztráció, Getty Images

Vajon ez még a deltánál is fertőzőbb?

A friss adatok alapján úgy tűnik, hogy több hazai városban is berobbanhat a járvány. h i r d e t é s

A C.1-es variánsból kialakult C.1.2-es mutáns a felfedezése után 2 hónappal, júliusban a dél-afrikai esetek 2 százalékánál volt kimutatható. A jelentősen mutálódott koronavírus-változat a szakértők szerint igen távol áll az eredeti, Kínából származó kórokozótól. Ezen kívül viszont nincs túl sok információnk az új mutánsról - ahhoz is további vizsgálatok szükségesek, hogy megmondják, vajon ez a változat fertőzőbb-e, mint a többi (például az extrán ragályos delta variáns).

Még várni kell a megerősítésre és a további adatokra

Mivel egy preprint tanulmányról van szó, fontos megjegyezni, hogy a kutatók megállapításai még nem mentek át a szaklapban való publikáláshoz szükséges szakmai ellenőrzésen. Mindenesetre nem árt tisztában lennünk azzal, hogy egyre nagyobb mértékben változik a 2019 végén megjelent új típusú koronavírus. Az új variánst elsőként felfedező orvos ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a sok mutáció ellenére egyáltalán nem biztos, hogy egy korábbiaknál veszélyesebb kórokozóval állunk szemben. Ezt még vizsgálni fogják.

Először jelentettek olyan halálesetet Új-Zélandon, amelyet a Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni vakcinájával lehet összefüggésbe hozni.