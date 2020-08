Koronavírus: bajban van a turizmus a szomszédban

Januártól júliusig 1,6 millió turista látogatott Szlovéniába, és összesen 4,6 millió vendégéjszakát töltött az országban. A koronavírus-járvány következtében tehát a turisták száma 54 százalékkal, a vendégéjszakáké pedig 45 százalékkal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest. A legtöbb turista Németországból érkezett (33 százalék), őket a hollandok és az osztrákok (9-9 százalék), továbbá a csehek (8 százalék), valamint a magyarok (7 százalék) követték. A szlovén turisták száma júliusban az előző év ugyanezen időszakához képest 176 százalékkal nőtt, a külföldi turisták száma pedig 67 százalékkal csökkent.

Koronavírus: milyen kontaktkutatóként dolgozni? A válaszért kattintson ide!

A Szlovén Idegenforgalmi Hivatal szerint a belföldi turisták számának növekedése a kormány programjának köszönhető. A szlovén kabinet ugyanis a harmadik, májusban elfogadott gazdaságélénkítő csomagjában úgynevezett üdülési csekket vezetett be a belföldi turizmus fellendítése érdekében. Ez felnőttenként 200 euró (70 ezer forint), gyerekenként pedig 50 euró (17,4 ezer forint) értékű, amelyet csak belföldi szálláshelyeken lehet felhasználni. Ettől a rendelkezéstől 5 millió vendégéjszakát vár a kormány. Szlovénia egyébként eddig 2722 koronavírusos beteget és 133 áldozatot regisztrált.

Több mint ötven százalékkal csökkent a turisták száma Szlovéniában.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ősszel szigoríthat Horvátország

Horvátországban ismét meghaladta a kétszázat az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták. A horvátok így már 8530 igazolt esetről és 175 halottról tudnak. A válságstáb azonban egyelőre nem tervez országos szintű korlátozásokat bevezetni, de nem lehet tudni, mit hoz az ősz, ezért nem zárja ki ennek lehetőségét sem - mondta Davor Bozinovic belügyminiszter. Úgy fogalmazott, hogy amíg csak lehetséges, szigorításokat csak regionális szinten hoznak, kizárólag azokon a helyeken, ahol járványgócok alakulnak ki.

Mi lesz az iskolákban?

Szlovéniában szeptember 1-jén, Horvátországban pedig szeptember 7-én kezdődik az oktatás. Mindkét országban az általános és középiskolás diákok is visszatérhetnek az iskolákba. A szájmaszk viselése a középiskolákban csak abban az esetben lesz kötelező, ha az intézmények nem tudják biztosítani a kötelező 1,5-2 méteres távolságtartás feltételeit az osztálytermekben. Az általános iskolákban ugyanakkor sem a tanítóknak, sem a gyerekeknek nem kell maszkot hordaniuk. A diákoknak viszont mindvégig az osztálytermekben kell maradniuk, és csak kísérettel mehetnek ki az illemhelyiségbe. A szünetekben is a tanteremben kell tartózkodniuk, így étkezniük is ott kell majd.

Nem lassul Ukrajnában a járvány

Továbbra sem lassul számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, az elmúlt nap során 1670 új beteget és 36 halálesetet regisztráltak. Így Ukrajnában már a 112 ezret is meghaladta az igazolt megbetegedések száma, emellett pedig 2398-an haltak bele a COVID-19 szövődményeibe. Egyes hírek szerint a kormány november 1-jéig tervezi meghosszabbítani az országos karantént. Emellett a kabinet tervezi, hogy 30 napra beutazási tilalmat rendel el a "vörös zónába" sorolt országokból érkezőkre - az átutazást viszont továbbra is engedélyezik majd.

További számok a szomszédból

Romániában a koronavírus-járvány újabb tetőzését jelzi a napi megbetegedések stagnáló üteme, de egyre növekszik - és ismét meghaladta az ötszázat - az intenzív osztályon ápolt súlyos esetek száma. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 1256 embernél mutatták ki a koronavírust, ami öt százalékkal meghaladja ugyan az utóbbi két hét átlagát, de több mint tíz százalékkal elmarad a két hete feljegyzett negatív rekordtól. A románok eddig mintegy 81650 fertőzöttről és 3421 áldozatról számoltak be. A friss adatok szerint Ausztria 26 ezer koronavírusos esetről és 733 halottról, Szerbia 30820 betegről és 705 elhunytról, Szlovákia pedig 3536 fertőzöttről és 33 halálesetről adott hírt a járvány kezdete óta.

Így segíthet az ózon a koronavírus ellen - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!