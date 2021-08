Koronavírus: "az oltatlanok járványa zajlik"

A koronavírus-járvány következtében június vége óta 254-en haltak meg, nyolcvan százalékuk pedig nem volt beoltva. Húszan közülük 60 év alattiak voltak - ismertette Vili Beros. A tárcavezető hozzátette, hogy az oltás hatékonysága tudományosan és statisztikailag is igazolt. "A horvát kormány minden állampolgára számára elérhetővé tette a vakcinát. Rajtuk áll a döntés" - emelte ki.

Rengeteg a posztcovid-szindrómás beteg

Az egészségügyi intézetekben eddig 26 900 posztcovid-szindrómás beteget kezeltek, köztük gyerekeket is. A koronavírus okozta sokszervi gyulladással 82 kiskorú került kórházba - hangsúlyozta a horvát egészségügyi miniszter.

A gyerek körében is sok a posztcovid-szindrómás beteg. Fotó: illusztráció, Getty Images

Még a lakosság fele sincs beoltva

Horvátországban egyébként még mindig nem sikerült beoltani a lakosság felét, az elmúlt másfél hónapban pedig jelentősen csökkent az oltakozási hajlandóság. A valamivel több mint négymillió lelket számláló országban eddig majdnem 1,7 millióan kaptak védőoltást - a jogosultak 41,6, illetve a felnőtt lakosság 49,9 százaléka -, közülük több mint 1,5 millióan már a második adagot is felvették.

"10 lélegeztetettből 9 oltatlan"

A horvát helyzet romlásáról már korábban is beszámoltunk. A múlt héten például arról adtak hírt egy fővárosi klinikáról, hogy már auguszus 12-e óta nő a fertőzött betegek száma. A súlyos tünetekkel kezeltek többsége nincs beoltva, sok köztük a harminc-, a negyven- és az ötvenéves is - ismertette Zoran Barusic, a klinika igazgatóhelyettese. Mint mondta, a beoltottak jóval kevesebben vannak, és közülük is csak olyanok, akik idősebbek, illetve más krónikus betegségekkel is küzdenek.

A tíz lélegeztetőgépen lévő betegből kilenc nincs beoltva, a maradék egy pedig megkapta mindkét oltást, azonban más súlyos társbetegségekkel is küzd - közölte Davor Vagic, egy másik zágrábi klinika igazgatója. "A tudomány és a statisztika is azt mutatja, hogy a védőoltás az egyetlen észszerű dolog, amellyel megvédhetjük magunkat" - fogalmazott.

