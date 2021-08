Koronavírus: "10 lélegeztetettből 9 oltatlan"

Koronavírus: autót és lakást is nyertek már az oltottak - kattintson!

Horvátországban ismét durvulni kezdett a koronavírus-helyzet. Egy fővárosi klinikán már auguszus 12-e óta nő a fertőzött betegek száma. A súlyos tünetekkel kezeltek többsége nincs beoltva, sok köztük a harminc-, a negyven- és az ötvenéves is - ismertette

Zoran Barusic, a klinika igazgatóhelyettese. Mint mondta, a beoltottak jóval kevesebben vannak, és közülük is csak olyanok, akik idősebbek, illetve más krónikus betegségekkel is küzdenek.

A szomszédban ismét durvulni kezdett a koronavírus-helyzet. Fotó: illusztráció, Getty Images

h i r d e t é s

Többnyire oltatlanok kerülnek gépre

A tíz lélegeztetőgépen lévő betegből kilenc nincs beoltva, a maradék egy pedig megkapta mindkét oltást, azonban más súlyos társbetegségekkel is küzd - közölte Davor Vagic, egy másik zágrábi klinika igazgatója. "A tudomány és a statisztika is azt mutatja, hogy a védőoltás az egyetlen észszerű dolog, amellyel megvédhetjük magunkat" - fogalmazott.

Már városban is aggasztó a helyzet

Nem jobb a helyzet a közép-dalmáciai Splitben sem. A legtöbb - több mint ötven - kórházban kezelt beteg ennek a városnak az intézményében van, közülük senki sincs beoltva. Már hetente tízzel nő a kórházban kezelt COVID-19-es betegek száma - mondta Ivo Ivic, a kórház igazagatója. Az új típusú koronavírus jelenleg főként a fiatalok körében terjed, de az időseket juttatja kórházba - mutatott rá.

Egy másik szomszédos országban végigsöpört a delta variáns egy táborban, több tucat gyerek és három felnőtt is megfertőződött. Olvassa el a részleteket!