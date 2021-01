Koronavírus: az oltás megdöbbentő hatása

A legnagyobb izraeli egészségbiztosító pénztár, a Klalit 200 ezer 60 évesnél idősebb páciens adatainak elemzéséből kimutatta, hogy két héttel az oltás első dózisának beadása után már harmadával kevesebben voltak az idősek az új koronavírus-fertőzöttek között, ráadásul nemcsak az oltottak körében csökkent a megbetegedések száma. A kutatás legfőbb kérdése az volt, hogy vajon csak az oltottak megbetegedését akadályozza-e meg, vagy a vírus továbbadását is lassítja-e.

Nemcsak az oltottak körében csökkent a megbetegedések száma. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nemcsak a megbetegedést gátolja

Az azonosított fertőzöttek adataiból az derült ki, hogy az oltás 5-12 napig nem hatott ki az általános fertőzési arányokra a megfigyelt 200 ezer 60 évesnél idősebb körében, de a 13. napon már enyhén csökkent, a 14. naptól pedig a harmadával csökkent megfertőződésük az egész korosztályra kivetítve. Ez az első bizonyítéka annak, hogy a Pfizer és a BioNTech koronavírus-vakcinája nemcsak azt gátolja, hogy a beoltott személy megfertőződjön, hanem a kitett személyt abban is akadályozza, hogy átadja a vírust másoknak.

Igaz, ezek az eredmények csak előzetesek, de Ran Balicer professzor, a Klalit kutató részlegének vezetője szerint "nagyon biztatóak". A szakember ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ezek a megfigyelések nem azt mutatják, hogy az oltás teljes védelmet nyújt a betegséggel szemben, ezért az oltottaknak továbbra is óvatosaknak kell lenniük, arcmaszkot kell viselniük, és be kell tartaniuk a közegészségügyi utasításokat a körülöttük élők védelme érdekében.

A szakértők reményei szerint a következő hetekben bebizonyosodik, hogy az oltás segíti-e a súlyos COVID-19-es esetek és a kórházi kezelésre szoruló betegek számának csökkentését is. Az oltást a gyógyszergyártó cég utasításai alapján három hét után meg kell ismételni, és csak a vakcina második dózisának beadása után egy héttel ígérik a mintegy 95 százalékos védettséget az oltottak számára.

Világelsők az oltás terén

Izrael egyébként világelső a lakosság arányához viszonyítva a koronavírus elleni vakcinázásban. Az ország 2020. december 20-án kezdte meg az egészségügyisek és a különösen veszélyeztetett 60 év fölöttiek beoltását. Eddig a vakcina két dózisa közül az elsőt csaknem 2 millió embernek adták be, és már megkezdték a második dózis beadását is.

