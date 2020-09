Koronavírus: jobban kellene védekeznünk

Nyáron hagytuk elszabadulni a koronavírus-járványt, és most már nagyon nehéz lesz afertőzésterjedését megfogni - nyilatkozta Falus Ferenc egykori tisztifőorvos a Népszavának. Mint mondta, új járványkezelési stratégiára lenne szükség. Ennek részeként például újra arra kellene kérni a lakosságot, hogy maradjanak otthon, és legfeljebb csak munkvégzés céljából lépjenek ki a lakásukból, a 15 főnél nagyobb társaságok találkozását pedig meg kellene tiltani - vélekedett.

Újra arra kellene kérni a lakosságot, hogy maradjanak otthon. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Floridában is így kezdődött

A hazai koronavírus-járvány tehát egyre erősebb, és egyelőre főként a fiatalokat támadja. Ők többnyire enyhe tünetekkel - akár vagy tünetmentesen is - átvészelik a fertőzést, így viszont szinte észrevétlenül adják tovább a kórt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológusa, Oroszi Beatrix azonban már korábban figyelmeztetett arra, hogy Floridában is először csak a fiatalok betegedtek meg, majd más korosztályokra is átterjedt a koronavírus. Így pedig mindössze öt hét kellett ahhoz, hogy a halálozások számában is bekövetkezzen a felfutás. Emiatt aztán ő is egyetért azzal, hogy új védekezési stratégiára van szükség, amelynek egyik legfontosabb pontja a minél nagyobb számú tesztelés, illetve a gyanús esetek gyors felderítése és elkülönítése.

Sokkal többet kellene tesztelni

A tesztelési kapacitás növelését Falus Ferenc is sürgeti. Igaz, az elmúlt napokban 7 ezer feletti volt a 24 órán belül elvégzett vizsgálatok száma, vasárnap pedig a tízezret is megközelítette, a szakember szerint ez még mindig nem elég. Véleménye szerint újabb laborokat kellene bevonni a koronavírus-szűrésbe, és legalább 15 ezer tesztet kellene elvégezni naponta. Ezen felül az ingyenes tesztelés elérhetőbbé tételét is fontosnak tartja az egykori tisztifőorvos.

Elkezdődtek a szigorítások

Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília egyébként a hétvégén arról döntött, hogy valamennyi, beteggel érintkező szakembernek kötelező maszkot viselnie. Arról is rendelkezett, hogy aki koronavírus-fertőzöttel találkozott - tehát kontaktszemélynek minősül -, az csak 2 negatív teszttel és munkáltatói engedéllyel térhet vissza a betegellátásba. Hétfőn pedig az ország összes szociális intézményében látogatási és kijárási tilalmat hirdetett ki a tisztifőorvos.

