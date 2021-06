Koronavírus: aggódnak az orvosok Indiában

Úgy tűnik, nem okultak a második hullámból.

Mivel Indiában két hónapja nem volt olyan alacsony az új fertőzöttek száma, mint a közelmúltban, két nagyvárosban - Új-Delhiben és a techközpont Bengaluruban - lazítottak a szigorú korlátozásokon. Megnyithattak az üzletek és a plázák, valamint részben a hivatalok is. Már az éttermek fogadhatnak vendégeket, de egyelőre még csak 50 százalékos kapacitással - derült ki a Reuters cikkéből.

Egyesek úgy plázáznak, mintha nem lenne járvány. Fotó: Getty Images

Tömegek mindenütt

"Az újranyitást követően Új-Delhi legnagyobb bevásárlóközpontjának 19 ezer látogatója volt. Megőrültek az emberek? Ez a járvány ismételt berobbanásához vezethet" - kommentálta a történteket Ambrish Mithal, az Új-Delhiben található Max HealthCare kórház orvosa a Twitteren. Indiában napi 2,4 millió embert oltanak be, de szakértők szerint ennek a sebességnek a négyszerese kellene ahhoz, hogy ne legyen az országban harmadik hullám.

Áprilisban és májusban, a második hullám csúcsán 170 ezer ember hunyt el az országban. Itt fedezték fel a Delta variánst - ami mostanra a vidéki Indiában is elterjedt -, és itt él az ország lakosságának kétharmada, az immunizáció mégis lassabb, mint máshol. A korlátozások végeztével azonban nagyon sokan térnek vissza dolgozni a nagyvárosokba ezekről a területekről, ami tömegjeleneteket okoz a vonatállomásokon.

Rizikóznak

A gazdaság újranyitásával kapcsolatos aggodalmaikat már korábban artikulálták a járványügyi szakértők is, mondván, az 5 százalékos átoltottság a 950 millió jogosultra vetítve, meglehetősen kockázatos. Aggódnak az orvosok is, a városvezetők pedig azt mondták, ha kell, újra bevezetik a korlátozásokat. Új-Delhiben májusban ezrek haltak meg, miután nem volt elegendő oxigén a kórházakban, azok közül pedig, akik pedig, akik kórházi ágyhoz sem tudtak hozzájutni, a közösségi médiában könyörögtek. De sokan haltak meg parkolóházakban, és a halottasházak is túltelítettek voltak. A 44 év alattiak oltására létrehozott oltópontokat ugyanakkor a hét elején (kedden) be kellett zárni a városban, mert nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű vakcina.

Indiában a hivatalos adatok szerint már 377 ezer fölött jár a járvány áldozatainak száma, a megbetegedéseké pedig megközelíti a 30 milliót, de sokak szerint ezek az adatok alulbecsülik a valóságot. Feltehetően csak azokat az embereket számolják, akiknek a tesztje pozitív, de Indiában nem minden teszt megbízható.

