80 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 126 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 761 265 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 18 824 főre csökkent - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Egy nő megkapja a vakcina harmadik, emlékeztető adagját. A kép forrása: MTI/Máthé Zoltán

Új halálos áldozatot nem jegyeztek fel az elmúlt napon, így a járvány hazai áldozatainak száma 30 037 maradt. Most 79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A COVID-19 elleni védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Az oltottak száma is nő

A beoltottak száma 5,6 millió fő, közülük majdnem 5, 5 millió fő már a második oltását is megkapta. Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. A 12-17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak oltásra és 152 ezren már fel is vették azt. Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Időpontot foglalni a kórházi oltópontra a háziorvosnál is lehet.

Lehet kérni harmadik oltást is

Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását.

