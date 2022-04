Koronavírus: 53 beteg hunyt el a hétvégén

Egyre enyhébb megbetegedést okoz a koronavírus.

Péntek óta újabb 3 325 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 894 278 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 53 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 46 101-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Nemzetközi adatok

Eddig 509 539 565 embert fertőzött meg és 6 218 018 életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma már a 11,23 milliárdot is meghaladta - derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház hétfő délelőtti adataiból. Tegnap óta 355 739 fertőzöttet és 1 092 halálos áldozatot regisztráltak világszerte a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.

Jelenleg 59 986 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1460-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 40-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 788 191 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 1 757 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 11,31 millió tesztet végeztek el az országban.

Beoltanak egy férfit a Pfizer-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával Székesfehérváron.

Oltások számokban

Eddig 6 406 103 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 192 048-an pedig a második dózist is megkapták. Azoknak, akik legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 861 218-an meg is kapták a harmadik, 284 966-an pedig már a negyedik oltást is.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló egyébként folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Továbbra is öt vakcina közül lehet választani, a gyermekek immunizálása is folyamatos. A kórházi oltópontokra már csak keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként emellett oltási akciónapot is tartanak, amikor 7 és 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.

Az első humán klinikai vizsgálatok eredménye szerint a Moderna gyógyszeripari vállalat továbbfejlesztett koronavírus elleni vakcinája hatékonyabb lehet az eredetinél több új variánssal szemben is.