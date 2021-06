Koronavírus: 26 új áldozat itthon

Újabb 269 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 805571-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 26 újabb áldozat beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 29818-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége ezúttal is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

702-en vannak kórházban

Jelenleg 64648 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 702-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 78-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 711105 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 7393 személy van hatósági házi karanténban, és 5,88 millió tesztet végeztek már el az országban.

Erdélyi Ágnes pszichiáter főorvos beolt egy nőt a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Részletek a vakcinázásról

Eddig már 5,23 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 3,81 millióan pedig már a második dózist is megkapták. A magyar lakosság átoltottsága tehát már 54 százalékos, szemben a 39 százalékos uniós átlaggal. Idáig mintegy 5,24 millióan jelezték védőoltás iránt igényüket, 91 százalékuknak pedig már be is adtak legalább egy adagot. Közben már Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, ezért ismét fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A még be nem oltott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni. Az oltási program aktuális állásról az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján számolnak be.

A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány további lassítása és a kedvező tendencia fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Miután a beoltottak száma meghaladta a 5 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom és a kötelező utcai maszkviselés megszűnt. A tömegközlekedési eszközök nem zárt megálló- és várakozóhelyein sem kötelező már a maszkviselés, a járművekre felszállva azonban továbbra is el kell takarnunk az arcunkat az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében.

