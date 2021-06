Koronavírus: sok helyen továbbra is szigor van - kattintson!

Senkinek nem kell aggódnia egy következő hullám esetén, de abban az esetben sem, ha kiderülne, hogy a második után egy harmadik oltásra is szükség van, hiszen jut majd mindenkinek koronavírus-vakcina - mondta el Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A miniszterelnök szerint Magyarország az első olyan ország az Európai Unióban, ahol a vakcinahiányt vakcinabőség váltotta fel. Emlékeztetett arra is, hogy az oltási program gyors haladásának köszönhetően már megszűnt az éjszakai kijárási tilalom és a kötelező utcai maszkviselés is, miközben sok európai országban tovbbra is szigorú korlátozások vannak érvényben.

Oltáshoz készítik elő a koronavírus elleni vakcinát. Fotó: MTI/Balázs Attila

Vége a tömeges oltásnak

Mára azonban már megváltoztak a dolgok, az oltási ütem lelassult, most jellemzően a második dózisok beadása van soron. Az emberek már nem rohamozzák az oltópontokat - fogalmazott Orbán Viktor. Azonban még mindig van 2,5 millió olyan felnőtt, aki nem regisztrált a COVID-19 elleni védőoltásra. A miniszterelnök szerint már nem érdemes fenntartani a jelenlegi, komoly erőforrásokat igénylő vakcinázási rendszert, hanem eljött az ideje annak, hogy a tömeges oltásról készenléti oltásra álljunk át.

Fókuszban az egyéni felelősség

A készenléti oltás azt jelenti, hogy a jövőben már csak bizonyos helyeken tudjuk majd beoltatni magunkat az új típusú koronavírus ellen. Ezért aki még kényelmesen, a neki legmegfelelőbb helyszínen szeretné megkapni a vakcinát, az még most foglaljon időpontot - javasolta Orbán. Az is kiderült, hogy a fiatalok vakcinázására sem szerveznek már külön oltási kapmányokat. A miniszerelnök elmondása szerint innentől mindenkinek az egyéni felelőssége, hogy kéri-e az oltást vagy sem, a kormány ugyanis nem tud felelősséget vállalni annak következményeiért, ha valaki nem oltatja be magát.

