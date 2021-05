Koronavírus-oltás: a szívre is hatással van

A koronavírus elleni oltókampányok indulása óta egyre több gyakorlati tapasztalatot gyűjtenek a szakemberek a vakcinák beadatása után jelentkező esetleges oltási reakciókról. Az oltóanyag típusától függetlenül számos lehetséges tünetet jelentkezhet a vakcinák első és második dózisa után, ezekről korábban a Házipatika.com-on is beszámoltunk már. Sőt, akadnak olyan szimptómák is, melyek előfordulását egy bizonyos típusú oltóanyaggal kapcsolatosan figyelték meg, ilyen például a Moderna-vakcina után jelentkező kör alakú bőrpír az oltás helye körül.

Az orvosok nem győzik hangsúlyozni, hogy ezek a tünetek teljesen ártalmatlanok, csupán átmenetileg állnak fent, és azt jelzik, hogy az oltóanyag aktiválta a szervezet védekező rendszerét, vagyis azimmunrendszermunkába kezdett, hogy kialakítsa a szükséges védettséget. Amerikai kutatók nemrégiben egy újabb lehetséges oltási reakciót figyeltek meg azoknál a felnőtteknél, akiket az mRNS-alapú vakcinák (ilyen a Pfizer-BioNTech és a Moderna oltóanyaga) valamelyikével oltottak be.

A 40 év alattiak az mRNS-vakcinák beadatása után átmeneti pulzusemelkedést tapasztalhatnak.

Ahogy az a News Medical portál cikkében olvasható, Giogiro Quer és Matteo Gadaleta, a kaliforniai Scripps Research Translational Institute munkatársai vizsgálták az mRNS-alapú oltóanyagok által kiváltott fiziológiás reakciókat, amikor rábukkantak az új tünetre. A beoltottak okosórái által rögzített adatok ugyanis kimutatták, hogy az oltás után többeknél megnövekedett a nyugalmi pulzusszám, különösen azoknál, akik 40 évnél fiatalabbak voltak, vagy a Moderna oltóanyagával vakcinálták őket.

Átmenetileg nő a pulzusszám

A jelenleg tudományos felülvizsgálatra váró tanulmány elkészítése során a kutatócsapat több mint 4 ezer amerikai állampolgártól gyűjtött be adatokat egy okostelefonos alkalmazáson keresztül, amik a felhasználók által viselt okosórák által gyűjtött adatokat (beleértve a pulzusszámot, az alvási szokásokat és egyéb fiziológiás funkciókat) tárolták. A résztvevők mindegyike legalább egy dózist kapott a Pfizer vagy a Moderna koronavírus elleni oltóanyagából, ezt követően a szakértők három korcsoportra (40 év alattiak, 40-60 év közöttiek és 60 év felettiek) osztva vizsgálták a tőlük származó adatokat, különös tekintettel a nyugalmi pulzusra. Az elemzést követően megállapították, hogy a résztvevők nyugalmi pulzusa átlagosan 1,5 szívveréssel növekedett, ez az első adag vakcina beadása után 4 napig, a második dózist követően pedig 6 napig volt megfigyelhető. Ezután az alanyok nyugalmi pulzusa visszatért a megszokott értékekre.

Fiatalabbaknál gyakoribb ez a reakció

A kutatás során nemi különbségekre nem derült fény, de a vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy az életkor alapján nagyobb eltérések is megfigyelhetőek voltak az oltottaknál.

A legjelentősebb hatást a pulzusszám növekedést tekintve a 40 év alatti korosztálynál mérték, összességében pedig a második dózis beadatását követően a 60 év alattiaknál nagyobb arányban emelkedett a nyugalmi pulzus, mint az idősebb korosztályoknál. A koronavírus-fertőzésen korábban átesetteknél is gyakoribb volt a pulzus megemelkedése, igaz, csak az első adag oltást követően. Emellett a kutatók azt is megfigyelték, hogy a Pfizerhez képest a Moderna oltóanyagával beoltottaknál is erőteljesebben jelentkezett ez a hatás.

Az egyéb fiziológiás adatokat tekintve az aktivitás és az alvási szokások terén volt mérhető elváltozás, az első dózis vakcinát követő egy napban az oltottak jellemzően kevesebbet mozogtak és többet aludtak. A szakértők szerint a tanulmány részletes adatokkal szolgál az mRNS-vakcinák által kiváltott fiziológiás tünetekről. Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az okosórák használói között nagy demográfiai eltérések lehetnek, ezért az adatok az idősebb korosztályra nézve torzíthatnak.

